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otel odasında esrarengiz ölüm!

OTEL ODASINDA ESRARENGİZ ÖLÜM!

İstanbul Beyoğlu'nda tarihi bir otel odasında üniversiteli genç ölü bulundu. Gencin şüpheli ölümü polisi harekete geçirdi.

Tarih : 07 Nisan 2017, 17:05
Puan Ver : Otel Odasında Esrarengiz Ölüm!(8/10)10


Beyoğlu Asmalı Mescit Mahallesi'nde yer alan bir tarihi otelde şüpheli bir ceset bulundu. Cesedin 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Barış Cırıklı'ya ait olduğu tespit edildi.



Barış Cırıklı bir gün için kiraladığı otel odasından çıkmayınca otel çalışanları tarafından odası telefonla arandı. Bunun üzerine otel görevlileri gencin kaldığı odaya giderek kapıyı çaldı. Kapıyı açan olmayınca görevliler, durumu polis ekiplerine bildirdi.



İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, kapıyı kırarak içeri girdi. Üniversiteli genç, kafasından vurulmuş bir şekilde bulundu.



 



kaynak:vatandanhaber

 








Etiketler: Otel  Odasında  Esrarengiz  Ölüm    haber

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