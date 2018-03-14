İstanbul'da lüks bir otel odasında kendisine yapılan evlilik teklifini reddeden Ebru Polat, buna gerekçe olarak başkasını sevmesini gösterdi.

Ünlü bir iş adamı, şarkıcı Ebru Polat'a evlenme teklifi etti. İstanbul Kuruçeşme'de bulunan lüks bir oteldeki sürpriz karşısında Polat şaşkınlığını gizleyemedi.

DÜŞÜNMEDEN REDDETTİ

500 balon, 200 gül ve 1000 tane mumla hazırlanan evlenme teklifine Ebru Polat, 'hayır' yanıtını verdi. Polat, evlenme teklifini reddetmesiyle ilgili kısa ve net konuştu.

"BAŞKASINI SEVİYORUM"

Ünlü şarkıcı şunları söyledi: "Başkasını seviyorum. Onun dönmesini bekliyorum. 2 aydır ayrıyız."

Ebru Polat'ın otel odasında paylaşımı;

Kaynak: haberinburada