Otizm Farkındalık Ayı'nda otizmli çocuklara yönelik uygulamalar koleksiyonunu bir araya getirdik. AppStore'daki bu faydalı uygulamaları burada bulabilirsiniz.



Otizm Farkındalık Ayı'nda otizmli çocuklara yönelik uygulamalar koleksiyonunu bir araya getirdik. AppStore'daki bu faydalı uygulamaları burada bulabilirsiniz.



Otizm tüm dünyada çok sayıda kişinin mağdur olduğu bir rahatsızlık. Çok erken yaşlarda ortaya çıkan otizm, kişilerin sınırlı ve sürekli tekrarlayan davranışlar sergilemesine neden oluyor ve bu sebeple kişinin sosyal etkileşimine ve iletişimine zarar veriyor. Ancak otizmli çocuklara yönelik uygulamalar ebeveynlere ve çocuklara yardımcı olabiliyor.



Otizmli bireylerin öğrenme, etkileşim ve iletişim süreçleri farklılık gösterdiği için özellikle ebeveynler için birçok farklı kaynaktan destek olabilecek içerik, eğitim ve benzeri şeylere erişmek büyük önem taşıyor. Bu alanda teknolojiden de büyük oranda faydalanılabiliyor. Otizmli çocuklara yönelik uygulamalar teknolojinin nimetlerinden faydalanıyor.



Apple bu konuya eğilen büyük teknoloji firmalarından biri. Birçok ebeveyn, çocuk, yetişkin ve terapist iPad ve benzeri tabletlerin otizmli bireyler için faydalı bir iletişim aracı olduğunu dile getiriyor. Özellikle AppStore'da bu konuya odaklanmış, otizmli çocuklara yönelik uygulamalar çok sayıda bulunabiliyor.



2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık günü ile başlayan Otizm Farkındalık Ayı'nda AppStore'da yer alan Otizm Farkındalığı Koleksiyonu‘nu güncellendi. Bu koleksiyonda otizmli çocukların ebeveynleriyle iletişim kurmasını kolaylaştırabilecek, otizmli çocuklara yönelik uygulamalar yer alıyor. Ayrıca ebeveynlere de rehber niteliği görecek çeşitli içerik ve uygulamalar da var.



Apple AppStore'da yer alan Otizm Farkındalığı Koleksiyonu'nda yer alan uygulamalardan öne çıkanları burada bir araya getirdik. İlerleyen sayfalarda bu uygulamaları görebilirsiniz.



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