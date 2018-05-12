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Otobüs kaçıran çocuklar bu sefer de minibüs çaldılar

OTOBÜS KAÇIRAN ÇOCUKLAR BU SEFER DE MİNİBÜS ÇALDILAR

İstanbul Ümraniye'de 2 ay önce park halindeki özel halk otobüsünü kaçıran 4 çocuktan 2'si, bir arkadaşlarını da yanlarına alarak bu kez minibüs çaldı.

Tarih : 12 Mayıs 2018, 13:50
Puan Ver : Otobüs Kaçıran Çocuklar Bu Sefer De Minibüs Çaldılar(8/10)4

İstanbul Ümraniye'de 2 ay önce park halindeki özel halk otobüsünü kaçıran 4 çocuktan 2'si, bir arkadaşlarını da yanlarına alarak bu kez minibüs çaldı.

ÇALDIKLARI MİNİBÜSÜN İÇİNDE UYURKEN YAKALANDILAR

İçerenköy Mahallesi'nde park halindeyken önceki gün çalınan minibüsün bulunması için polis çalışma başlattı. Çalışma sonucu minibüs, Ümraniye Necip Fazıl Mahallesi Gaffar Okan Caddesi üzerinde park halinde bulundu. Aracın içinde ise M.Y (13), R.K. (11), E.S. (13) uyurken yakalandı.

2 AY ÖNCE OTOBÜS ÇALMIŞTILAR

Çocuklar gözaltına alınarak Ümraniye Çocuk Büro Amirliği'ne teslim edildi. M.Y. ve E.S.'nin 2 ay önce Ümraniye'de park halindeyken otobüsü kaçıran 4 çocuktan 2'si oldukları belirlendi. M.Y. ve E.S.'nin bu sefer yanlarına R.K.'yi de alarak park halindeki minibüsü çaldıkları öğrenildi.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Çocukların, minibüs içinde uyuyarak sabahladığı belirtilirken bir ara minibüsten çıkarak yakıt bulmak için etrafta gezmeleri güvenlik kamerasına yansıdı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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