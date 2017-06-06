Berlin İn Berlin Filminin Devamı Geliyor
Mustafa Ceceli, Oğluyla Fotoğrafını Paylaştı
Ramazanda Bile 3 Milyon Ekmek Çöpe
115 Milyon Tl'yi Bankalarda Unuttuk
Erkeklerin Maaşı Artabilir
Türkiye Büyüme Rakamları Bugün Açıklanacak
Hackerlar Cyberpunk 2077 Dosyalarını Çaldı
Portrait Displays ‘İn Otomatik Kalibrasyon Yazılımı Samsung Qled Tv'lerde
Rıg 505 Lava : Oyunseverlere Özel Olarak Tasarlandı
Fly Drive : Seagate'den Uçan Disk!
Logitech G: Günlük Yaşam İçin Tasarlanan Gelişmiş Oyun Kulaklığı
Zte A2018 Benchmark'ta Göründü
Hastalar, 5G İle Sağlık Kontrolünü Kendileri Yapacak
Toki'den Vatandaşa Yüzde 20 İndirim
İktidar Ve Muhalefet 'tüzük'te Karşı Karşıya!
Deniz Seki Fiyatını Katladı!
Ramazan'da Baş Ağrısından İlaçsız Kurtulma Yolları
Arda Turan'dan Fatih Terim'e Jet Cevap!
Beşiktaş, Titi İle Anlaştı
Dolar Mb Kararları Öncesi Hafif Zayıfladı

otobüs kazası: 22 ölü

OTOBÜS KAZASI: 22 ÖLÜ

Hindistan'ın kuzeyindeki Uttar Pradeş eyaletinde otobüsün kamyonla çarpışması sonucu 22 kişi yaşamını yitirdi.

Tarih : 06 Haziran 2017, 09:32
Puan Ver : Otobüs Kazası: 22 Ölü(5/10)5




Hindistan'ın kuzeyindeki Uttar Pradeş eyaletinde otobüsün kamyonla çarpışması sonucu 22 kişi yaşamını yitirdi. "Times of India" gazetesi, kazanın eyalet başkenti Lucknow'a 251 kilometre mesafedeki Bareilly kentinde meydana geldiğini duyurdu. Yetkililer, aşırı hız ve hatalı sollamanın neden olduğu çarpışmanın ardından otobüsün alev aldığını ve otomatik kapılar açılmadığı için yolcuların araç içinde mahsur kaldığını açıkladı.


 


 


kaynak:sabah









Etiketler: Otobüs  Kazası  22  Ölü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER