OTOBÜS ŞOFÖRÜ, UYUMAK İÇİN GİRDİĞİ BAGAJDA ÖLÜ BULUNDU
Antalya seferini yapan Metro Turizm'e ait yolcu otobüsünün şoförü, uyumak için girdiği bagajda ölü bulundu.
Antalya seferini yapan Metro Turizm'e ait yolcu otobüsünün şoförü Yakup Değirmenci (48), uyumak için girdiği bagajda ölü bulundu.
HAREKETSİZ YATTIĞINI FARKETTİLER
İstanbul- Antalya seferini yapan Metro Turizm'e ait yolcu otobüsünün şoförü Yakup Değirmenci, dün gece Afyonkarahisar'da mola verdi. Değirmenci, burada direksiyonu yardımcı şoföre teslim ederek otobüsün bagajında istirahate çekildi. Otobüs saat 04.30 sıralarında Burdur Otogarı'na girdi. Yolcuların inmesinden sonra otobüsteki görevli Yakup Değirmenci'yi uyandırmak isteyince hareketsiz yattığını fark etti. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, Değirmenci'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR
Değirmenci'nin cansız bedeni Burdur Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsinin ardından toprağa verilmek üzere İstanbul'a gönderildi. Değirmenci'nin kesin ölüm nedeni otopsi sonunda belirlenecek.
Kaynak: haberinburada
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