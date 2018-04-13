İtalyanlar, Cengiz'i Nasıl Öveceğini Şaşırdı: Yüzüğü Olan Hobbit Gibi
Thy, Tarihinin En Pahalı Biletini Sattı! İşte Rekor Ücret
Müebbet Cezası Alan Paşalar İçin Ak Parti'den İlk Yorum Geldi
28 Şubat İçin Demokrasiye Balans Ayarı Yaptık Diyen Çevik Bir'e Müebbet Hapis Cezası
Benzine 16 Kuruş Zam Geldi
Ohal İnceleme Komisyonu 12 Bin Dosyayı Karara Bağladı, İşe İadeler Var
Minareden Tehditler Savurup Rastgele Ateş Açan Maganda Serbest Kaldı
Cas, Şike Yaptığı İddia Edilen Takımın Kupasını Geri Verdi
Anket Sonuçları Çıktı, Fenerbahçe'de Bir Devir Kapanıyor
Traktörün Altında Kalan Genç Kadın Feci Şekilde Can Verdi
Fast Food Devinde Skandal! Restoranında Hepatit A Virüsü Tespit Edildi
İmzalar Atıldı! 10 Yeni Hızlı Tren Geliyor
Şehir Eşkiyaları Dolmuşun Önünü Kesip Şoförü Dövdü
Askeri Mahkeme Kararını Verdi! 36 Terörist İdam Edilecek
Ne İphone Ne Samsung! İlk Katlanır Telefonu Üretecek Marka Belli Oldu
İtalyan Futbolcu, Çektiği Şutta Görevlinin Dalağını Parçaladı
Trt Sunucusu, İsrail Ordusunu Öven Büyükelçiyi Köşeye Sıkıştırdı!
Otobüs Şoförü, Uyumak İçin Girdiği Bagajda Ölü Bulundu
Macron İle Putin Arasında Flaş Suriye Görüşmesi
İki Liderle Ne Konuştuğu Anlatıp Duyurdu: Videoları Putin'e Gönderdim

otobüs şoförü, uyumak için girdiği bagajda ölü bulundu

OTOBÜS ŞOFÖRÜ, UYUMAK İÇİN GİRDİĞİ BAGAJDA ÖLÜ BULUNDU

Antalya seferini yapan Metro Turizm'e ait yolcu otobüsünün şoförü, uyumak için girdiği bagajda ölü bulundu.

Tarih : 13 Nisan 2018, 16:00
Puan Ver : Otobüs Şoförü, Uyumak İçin Girdiği Bagajda Ölü Bulundu(5/10)4


Antalya seferini yapan Metro Turizm'e ait yolcu otobüsünün şoförü Yakup Değirmenci (48), uyumak için girdiği bagajda ölü bulundu.



HAREKETSİZ YATTIĞINI FARKETTİLER



İstanbul- Antalya seferini yapan Metro Turizm'e ait yolcu otobüsünün şoförü Yakup Değirmenci, dün gece Afyonkarahisar'da mola verdi. Değirmenci, burada direksiyonu yardımcı şoföre teslim ederek otobüsün bagajında istirahate çekildi. Otobüs saat 04.30 sıralarında Burdur Otogarı'na girdi. Yolcuların inmesinden sonra otobüsteki görevli Yakup Değirmenci'yi uyandırmak isteyince hareketsiz yattığını fark etti. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, Değirmenci'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.



ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR



Değirmenci'nin cansız bedeni Burdur Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsinin ardından toprağa verilmek üzere İstanbul'a gönderildi. Değirmenci'nin kesin ölüm nedeni otopsi sonunda belirlenecek.



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






Etiketler: Otobüs  Şoförü  Uyumak  İçin  Girdiği  Bagajda  Ölü  Bulundu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER