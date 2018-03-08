Şehit annesi Zübeyde Tura'dan para isteyen otobüs şoförünün, 12.33'de tahliye edilmesinin nedeni belli oldu. 12, Tura'nın oğlunun şehit olduğu Bingöl'ü, 33 ise şehit olan asker sayısını temsil ediyor.

Adana'da, ücretsiz ulaşım kartı olmasına rağmen şehit annesi 60 yaşındaki Zübeyde Tura'dan 2.5 lira isteyip, tepki gösterdiği için hakkında 11 yıla kadar hapsi istemiyle dava açılan ve ara kararla tahliye edilen halk otobüsü sürücüsü Eren Güngör, tahliye şartını yerine getirmek için İstiklal Marşı'nın 6. kıtasının yazılı bulunduğu tablo önünde 12.33'te imza atmaya geldi. Güngör'ün imza atmaya geldiği saat 12.33'ün de Zübeyde Tura'nın oğlunun da şehit olduğu Bingöl'ün 12 olan plakası ise şehit sayısı olan 33'ü temsil ettiği bildirildi.

ÜCRETSİZ SEYAHAT KARTINI KULLANMAK İSTEDİ

Merkez Sarıçam ilçesi Buruk güzergahında geçen 4 Şubat'ta, 01 J 0365 plakalı Büyükşehir Belediyesi Özel Halk Otobüsüne binen şehit annesi Zübeyde Tura, sürücü Eren Güngör'e, torunu için bir öğrenci ücreti kesilmek üzere 5 lira verdi. Tura, kendisi de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından verilen şehir içi toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanma hakkını sağlayan kartı kullandı.

"ANCA BELEŞ BİNİN"

Güngör, şehit annesine, "Ne kartı çektin sen" diye tepki gösterdi. Zübeyde Tura da Şehit ailesi yanıtını verdi. Sürücü, "Anca beleş binin, başka bir şey yok, ver o parayı ver deyip araç içerisindeki yolcuları kastederek Geç yerine bak bakalım, arabanın içinde kaç kişi var. Biz de mazot yakıyoruz, para vermiyorlar, verseler diyerek" Tura'ya tepkisini sürdürdü. Zübeyde Tura, biniş kartının şehit annesi olduğu için kendisine verildiğini hatırlatmasına rağmen, 5 lira üstünü vermeyi reddeden sürücü Eren Güngör, "ya o devletin Allah belasını versin teyze. ya vermiş size böyle bir hak da bize niye vermiyor. Bu özel halk otobüsü, devlet arabası değil" karşılığını verdi. Olaya ilişkin görüntülerin yayınlanması üzerine gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

OTOBÜS SÜRÜCÜSÜ HAKKINDA 11 YIL HAPİS İSTENDİ

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda görevli Cumhuriyet savcısı, tutuklu otobüs sürücüsü Eren Güngör hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik', 'halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet ve bölge farklılığına dayanarak aşağılama' ve 'hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma' suçlarından toplam 11 yıla kadar hapis cezası istedi. İddianame, 11. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Yargılanacağı günü bekleyen Eren Güngör'ün avukatı tutukluluğuna itiraz etti. Nöbetçi Adana 2. Sulh Ceza Hakimi, şüphelinin adli kontrol kararıyla tahliyesine karar verdi. Hakim kararda Güngör'ün bağlı bulunduğu kolluk birimine her gün saat 12.33'te giderek, İstiklal Marşı'nın 6. kıtasının yazılı bulunduğu tablo önünde olacak şekilde imza atması şartı getirdi.

12 BİNGÖL'ÜN PLAKASI, 33 ŞEHİT SAYISI

Kararın ardından Eren Güngör ise her gün 12.33'te askeri karakola gelip imza atmaya başladı. Askerin ise bu karara dakika dakika uyup aynı saat ve dakikada imza attırdıkları öğrenildi. 12.33 anlamını da ortaya çıktı. Bingöl- Elazığ Karayolu'nda 24 Mayıs 1993'de Zübeyde Tura'nın oğlu Mehmet Tura'nın da şehit olduğu Bingöl'ün 12 olan plakası ise şehit sayısı olan 33'ü temsil ettiği bildirildi.

İSTİKLAL MARŞI'NIN 6'NCI KITASI ŞÖYLE

Bastığın yerleri 'toprak' diyerek geçme, tanı!

Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.

Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı;

Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı

Kaynak: haberinburada