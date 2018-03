Mahkemelik olan olay 13 Ocak 2017'de İstanbul'da bir halk otobüsünde yaşandı. İdidanameye göre olay şöyle gelişti; evli ve iki çocuklu M.E. (48), 13 Ocak'ta halk otobüsüne bindi. Otobüs çok kalabalık değildi. M.E.'nin hemen karşısında ise genç bir delikanlı oturuyordu. Bir süre sonra karşı koltukta oturan Serdar K. (23), iddiaya göre kaş göz işaretleri yapmaya başladı. M. E.'de ilk etapta kime yaptığını anlayamadığı için önemsemedi. Ancak Serdar K., tacizlerine devam ediyordu.

'SEN KİME KAÇ GÖZ İŞARETİ YAPIYORSUN'

M.E., sağını solunu kontrol ettiğinde kaş göz işaretlerinin kendisine yapıldığını fark etti. M.E., tepkisini 'Sen kime kaş göz işareti yapıyorsun' diyerek göstermesine rağmen Serdar K., tacizlerine devam etti. Bunun üzerine M.E, yerinden kalkıp şahsa yaklaşarak "Sen neden bana kaş göz işareti yapıyorsun, ayıp değil mi? Ben senin annen yaşındayım" dedi.

TELEFON TACİZCİNİN CEBİNDEN ÇIKTI

Serdar K., hiçbir cevap vermeden M.E'nin yüzüne yumruk attı. Sersemleyen M.E'nin elinden cep telefonu yere düştü. Telefonun düştüğünü fark etmeyen M.E. başına gelenleri bildirmek için eşini aramak istedi ancak telefonunu bulamadı. Bu sırada araya giren diğer yolcular Serdar K.'nın daha fazla zarar vermesine engel oldu. Telefonunu bulamayan M.E., hemen otobüs şoförünün yanına giderek telefonun kaybolduğunu ve derhal kapıları kilitlemesini istedi. Otobüsteki bir vatandaştan telefon alan M.E. eşini arayarak durumu anlattı. M.E.'nin eşi karısının telefonunu karşıdan çaldırınca birden otobüste ilahi sesi yükselmeye başladı. Telefonunu zil sesinden tanıyan M.E. sesi takip ettiğinde az önce kendisine yumruk atan Serdar K.'nın cebinden geldiğini fark etti. Talihsiz kadın telefonunu vermesini istemesine rağmen Serdar K., cebindeki telefonun kendisine ait olduğunu ileri sürdü.

KARŞILIKLI ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Bu sırada otobüs şoförünün arayarak çağırdığı polisler olaya müdahale ederek şahıstan ceplerini boşaltmasını istedi. Serdar K.'nın cebinden iki telefon çıktı. Polis, Serdar K.'ya şifreyi girerek telefonu açmasını istedi ancak şahıs açamayınca cep telefonu alınarak kadına verildi. Polis kadını ve saldırgan Serdar K.'yı önce hastaneye götürüp rapor aldırdıktan sonra karakolda ifadelerini aldı. İfadeleri alınan şahıslar karşılıklı bir birinden şikayetçi oldu.

TACİZ VE HIRSIZLIKTAN 10 YIL HAPSİ İSTENDİ

Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın ardından M.E. hakkında 'Kasten yaralama' suçundan dava açılırken Serdar K. hakkında ise "Kasten yaralama, Hırsızlık ve Cinsel taciz' suçlarından dava açıldı. Böylece cinsel tacizin yanı sıra darp edilip gaspa uğrayan iki çocuk annesi M.E. için 3 yıla kadar, müşteki sanık Serdar K'ye ise 10 yıla kadar hapis cezası istendi.

"SAKİNLEŞTİRMEK İÇİN TOKAT ATTIM"

Talimatla ifadesi alınan Serdar K., hakkındaki suçlamaları reddederek; "Olay tamamen bir yanlış anlamadan ibarettir. Gözüme toz kaçtığı için ben kaşımı gözümü oynatıyordum. Karşımdaki bayan beni yanlış anladı, ben kimseye bakmıyordum, bayan çantası ile kafama vurdu. Ben de sinirlendim tokat attım. Tokat atmaktaki amacım onu sakinleştirmekti, bayan yaşlı başlı kadındı, benim ona cinsel talepte bulunmam mümkün değildir. Sonra polis çağırdılar, nasıl olmuş ise o kargaşada telefon cebime girmiş, ben kesinlikle bayanın telefonunu çalıp cebime koymadım. Belki o kargaşada kendisi telefonu cebime koymuş olmuş olabilir, beraatımı istiyorum dedi."

Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

Kaynak: Sözcü

Kaynak: haberinburada