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OTOBÜS YEDİ OTOMOBİLE ÇARPIP DURABİLDİ


OTOBÜS YEDİ OTOMOBİLE ÇARPIP DURABİLDİ
Tarih : 05 Haziran 2017, 16:10
Puan Ver : Otobüs Yedi Otomobile Çarpıp Durabildi(7/10)5


Kayseri'nin merkez Talas ilçesinde kontrolden çıkan halk otobüsü park halindeki yedi otomobile çarparak durabildi.



İlçeden Erciyes Üniversitesi yönüne giden Mehmet Işık yönetimdeki 38 AB 362 plakalı halk otobüsü, Atatürk Bulvarı'nda kontrolden çıktı.



Yolun sağında park halindeki otomobillere çarpan otobüs, yedi araca zarar verip yaklaşık 200 metre sonra durabildi.



Otobüsün çarptığı bazı araçlar kaldırıma sürüklenip iş yerlerinin bahçelerine girdi. Bazıları ise ezilip takla atarak kullanılamaz hale geldi.



Kazada sürücü Işık ile otobüsteki yolcular ve yayalardan dördü yaralandı.



Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları kentteki çeşitli hastanelere sevk etti. İtfaiye ve belediye ekipleri de hasar gören araçları kaldırdı, yolu temizledi.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Otobüs  Yedi  Otomobile  Çarpıp  Durabildi    haber

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