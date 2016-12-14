OTOBÜSTE CANLI BOMBA PANİĞİ
Trabzon'da belediye otobüsünde canlı bomba paniği yaşandı.
Trabzon'da bir belediye otobüsüne binen Güner Y. (50) önündeki sırada oturan bir başka kadının kolunda kablolar gördü. Güner Y., kadının canlı bomba olduğunu düşünerek, "otobüste canlı bomba var" diye bağırmaya başladı.
Otobüs şöforü aracı durdurdu. Bazı yolcular otobüsün otomatik kapılarını zorlayarak dışarıya çıkmaya çalıştı.
Kadının kolundan çıkan kabloların sırrı kısa sürede ortaya çıktı. Tansiyon hastası kadının, holter cihazı (tansiyonu belli aralıklarla ölçüp kaydeden cihaz) kullandığını söylemesi üzerine yolcular sakinleşti.
kaynak:hürriyet
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