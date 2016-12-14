Türkiye Ve Rusya Arasında Yeni Tarifeli Seferler Başlayacak
Haleplilerin Bitmeyen Mücadelesi
Cansu Dere: Yalnız Anne Olmak İstemem
Kansere Karşı Yeni Umut
Saddam'ın Kızı İlk Kez Konuştu: O Görüntüleri...
Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanına Tutuklama
Şehitler Memleketlerine Uğurlandı
Emekliye Banka Promosyonu Açıklaması
54 Fetö Şüphelisinin Mal Varlıklarına El Konulmasına Karar Verildi
Ryan Babel'in Geliş Tarihi Belli Oldu
Bahçeli'den El Bab Açıklaması
50 Bin Liralık Faizsiz Desteğe 200 Bini Aşkın Başvuru
Can Dündar Hakkında Yakalama Kararı
Açtığı 3 Kuruşluk Tazminat Davasını Kazandı
Akar, Fırat Kalkanı Harekatı'nın Kilis'teki Harekat Merkezine Gitti
Halepli Bana'dan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na Teşekkür
Babel, Beşiktaş İçin Geliyor
Bm'den Suriye'de Araştırma Grubuna ‘Evet'
Vücut Losyonu İçerek Ölenlerin Sayısı Artıyor
Canan Karatay: 'bunu Yiyen Şeker Hastası Olmaz'

otobüste canlı bomba paniği

OTOBÜSTE CANLI BOMBA PANİĞİ

Trabzon'da belediye otobüsünde canlı bomba paniği yaşandı.

Tarih : 14 Aralık 2016, 09:29
Puan Ver : Otobüste Canlı Bomba Paniği(5/10)5


Trabzon'da bir belediye otobüsüne binen Güner Y. (50) önündeki sırada oturan bir başka kadının kolunda kablolar gördü. Güner Y., kadının canlı bomba olduğunu düşünerek, "otobüste canlı bomba var" diye bağırmaya başladı.



Otobüs şöforü aracı durdurdu. Bazı yolcular otobüsün otomatik kapılarını zorlayarak dışarıya çıkmaya çalıştı.



Kadının kolundan çıkan kabloların sırrı kısa sürede ortaya çıktı. Tansiyon hastası kadının, holter cihazı (tansiyonu belli aralıklarla ölçüp kaydeden cihaz) kullandığını söylemesi üzerine yolcular sakinleşti.



 



kaynak:hürriyet








Etiketler: Otobüste  Canlı  Bomba  Paniği    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER