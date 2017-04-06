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OTOGAZ YERİNE HAVA GAZI ALMIŞIZ!


OTOGAZ YERİNE HAVA GAZI ALMIŞIZ!
Tarih : 06 Nisan 2017, 09:10
Puan Ver : Otogaz Yerine Hava Gazı Almışız!(8/10)10


Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, geçen yıl Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ile 9 bin 941 akaryakıt ve 8 bin 478 LPG otogaz istasyonuna yönelik çapraz denetim gerçekleştirdi.



Gazete Habertürk'ün haberine göre Türkiye'de akaryakıt istasyonlarında bulunan 222 bin sayaçtan, 170 bin 70 adedi denetlendi. Muayenesi yapılmamış ve ayar yerlerine müdahale edilmiş 2 bin 123 sayaç tespit edildi.



 



kaynak:yenişafak








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