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Otogaza 20 Kuruş Zam Geliyor
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OTOGAZA 20 KURUŞ ZAM GELİYOR


Otogaza 20 Kuruş Zam Geliyor
Tarih : 01 Ağustos 2017, 17:50
Puan Ver : Otogaza 20 Kuruş Zam Geliyor(9/10)5

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) otogazın litre satış fiyatına 2 Ağustos tarihinden itibaren 20 kuruş zam yapılmasının beklendiğini duyurdu.

PÜİS tarafından yapılan açıklamada, "Rafineri çıkış fiyatında değişiklik beklendiği için 2 Ağustos 2017 tarihinden geçerli olmak üzere LPG otogazın pompa satış fiyatında ortalama 20 kuruş artış beklenmektedir" denildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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