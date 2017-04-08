Otomobil Alacaklar Dikkat! Yeni Düzenleme Yolda...
Tüm Çalışanları İlgilendiriyor! İşten Çıkana Da Tazminat!
Pkk'ya Ait Çok Sayıda Silah Ve Mühimmat Ele Geçirildi
Başbakan Yıldırım Abd Başkan Yardımcısı Pence İle Görüştü
Van'da Toprağa Gömülü 122 Kilo Uyuşturucu Bulundu
Plaza Çalışanlarının Daha Fazla Probiyotiğe İhtiyacı Var
Bu Millet Her Zaman Diktatörlere Haddini Bildirmiştir
29 Yaşında 43 Suçtan Aranan Kadın Yakalandı
Elektrikli Taksiler 15 Nisan'da Yollarda
Bağkur Ve Prim Düzenlemesi Haftaya Yasalaşıyor
Teknoloji Devlerinin İlk Ofisleri
Galaxy S8 Sistem Yazılımı İndirilmeye Hazır
Youtube, Mobil Canlı Yayın İçin Şartlarında Esnekliğe Gitti
Yahoo Ve Aol, Oath Adı Altında Birleşiyor
Moto G4 Amazon Prime Exclusive İçin Android Nougat 7.0 Güncellemesi Geliyor
Google Wifi İnternete Ara Vermenize Yardım Ediyor
Apple 70 Milyon Oled Ekran Sipariş Etti!
Bolu'da Nisan Karı
Trump'tan Esad'a Füzeli Yanıt
Amca Kurşun Yağdırdı: 1 Ölü, 1 Yaralı

otomobil alacaklar dikkat! yeni düzenleme yolda...

OTOMOBİL ALACAKLAR DİKKAT! YENİ DÜZENLEME YOLDA...

2. el otomobil satışında yapılacak yeni düzenleme ile vergi levhası bulunmayan kişiler alım satımı yapamayacak.

Tarih : 08 Nisan 2017, 11:22
Puan Ver : Otomobil Alacaklar Dikkat! Yeni Düzenleme Yolda...(7/10)5


Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin ikinci el taşıt alım satımında önemli düzenlemeler yapılacağını açıklamasının ardından konuyu değerlendiren Balıkesir Galericiler Sitesi Başkanı Nuri Özdemir  şu açıklamayı yaptı:



“Duyumlarımıza göre 2. El Otomobil alım satımlarında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlık numaraları kullanılacak ve seyyarların ortadan kalkacağı söyleniyor. Vergi levhası olmayanlar 3 taneye kadar araba alım satımı yapabiliyorlardı. Bundan sonra ise yapılacak yeni düzenleme ile sadece 1 tane yapabilecekler, yani üçten bire inecek ve herkes araba alıp satamayacak. Ayakçıları yok edecekler, buda bizim en büyük isteğimiz herkes araba alıp satamayacak. Bu gün herkes öğretmeninden simitçisine kadar bu işi yapıyor. Buna bir kısıtlama gelecek vergi levhası bulunan kişiler araç satabilecek. Bunun dışındaki kişiler satış yapamayacak ve noterde işlem yapamayacak. Bu konuların 2. El otomobil alım satımına yönelik yapılacak düzenlemelerin içinde olduğu söyleniyor. Buda işi hakkı ile yapan vergi ödeyen galericiler için büyük avantaj sağlayacak. Ancak birde duyduğumuza göre 2. Elde garanti verme zorunluluğu getirileceği söyleniyor. Belli bir kilometreye kadar araç satıcı sorumluluğunda olacak.”



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Otomobil  Alacaklar  Dikkat  Yeni  Düzenleme  Yolda    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER