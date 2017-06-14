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otomobil elektronik cihaza dönüştü!

OTOMOBİL ELEKTRONİK CİHAZA DÖNÜŞTÜ!

Otomobillerde elektronik aksamların oranı bugün itibarıyla yüzde 30'a çıktı. Gelecek 10 yıl içinde bu miktarın yüzde 60'a yükselmesi bekleniyor

Tarih : 14 Haziran 2017, 14:14
Puan Ver : Otomobil Elektronik Cihaza Dönüştü!(6/10)4


Otomotiv yan sanayicileri sektörün geleceğini Bursa'da masaya yatırdı. TAYSAD'ın Bursa'daki üyelerinin bir araya geldiği toplantıya katılan Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, otomotivde değişen trendler ve Y kuşağının etkileri hakkında bilgi verdi. Y kuşağının ihtiyaçları doğrultusunda araç içerisindeki elektronik aksamın da artması gerektiğini ifade eden Haydar Yenigün, şöyle devam etti:



"Araçların içindeki elektronik miktarı bugün itibarıyla yüzde 30. Bundan 10 yıl önce neredeyse yoktu. Bu demektir ki 2030'da bir aracın içindeki yazılım ve elektronik miktarı yüzde 60 olacak. Yani insansız araç teknolojileri önümüzdeki dönemde büyük bir öneme sahip olacak. Akıllı telefonlardaki uygulamalar artık araçlarda da olacak. Bugün Ford'un yaptığı araçlarımızın içerisindeki sistemler de açık inovasyona imkan veriyor. Belki sizin de kendi geliştirdiğiniz aplikasyonları ekleyebileceğiniz bir hale geldi. Artık software mühendisliği gelişiyor."



 



kaynak:ahaber








Etiketler: Otomobil  Elektronik  Cihaza  Dönüştü    haber

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