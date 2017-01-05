Otomobil Satışları Rekor Kırdı
Cinnet Geçirdi, Yaptıklarına Kendi De İnanamadı
Çeyrek Altının Tahtı 2016'da Sallandı
Cem Yılmaz'dan Kedi Haberlerine Sert Tepki!..
Sırt Kaşıntısı Neden Olur? Nasıl Önlenir?
İncirlik'te Ne İşleri Var
Fetö Kitaplarını Toprağa Gömmüşler
Kimse Bunu Beklemiyordu!
Tek Yumurta İkizleri Aynı Adamla Evleniyor!
Artık O Alanlarda Sigara İçilemeyecek!
Bu Kadar Yüksek Bes Teşviki Dünyada Yok
Göle Sürüklenen Teknesini Kurtarmak İsterken...
Reina Saldırısında İkinci Terörist Şüphesi
Dell 27” Usb-C Ultra İnce Monitörünü Tanıtıyor
Whatsapp Hangi Telefonlarda Çalışmayacak?
Güney Kore'de Mech Yaptılar
Google Klavyesi İle Önemli Bir Başarıya İmza Attı
Lg Yeni Asistanı İle Amazon'a Rakip Oluyor
Darpa Hedefi Takip Eden Mermi Yaptı
Doğa Rutkay: Bu Yıl Anne Olacağım

otomobil satışları rekor kırdı

OTOMOBİL SATIŞLARI REKOR KIRDI

ABD'de otomobil satışları geçen yıl 17 milyon 550 bine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Tarih : 05 Ocak 2017, 12:56
Puan Ver : Otomobil Satışları Rekor Kırdı(5/10)4


ABD'de 7 yıldır artış eğiliminde olan otomobil satışları 2016'da bir önceki seneye kıyasla yüzde 0,5 artarak 17 milyon 550 bine çıktı.



Böylece geçen sene, 2015'te 17 milyon 470 bin ile kırılan rekorun geliştirildiği otomobil satışlarında, düşük petrol fiyatları, artan gelirler, uygun faizli kredileri ve yıl sonu promosyonları etkili oldu.



Verilere göre, Nissan Motor, ABD genelinde 1,5 milyon otomobil satarak tarihindeki en iyi yılı yaşadı. Honda Motor'un satışları önceki yıla kıyasla 2016'da yüzde 3 artarak 1,6 milyona yükseldi. Amerikalı tüketicilerin talebi, Hyundai'nin satışlarının da yüzde 2 artmasını sağladı.



Ford Motor ise satışlarını yüzde 1 civarında artırarak yaklaşık 2,6 milyona çıkardı. Satışları bir önceki yıla kıyasla değişmeyen Fiat Chrysler 2,2 milyon araç sattı.



Öte yandan, ülkenin en büyük otomotiv üreticisi General Motors'un satışları 3 milyon araçla bir önceki yıla göre yüzde 1,3 geriledi. Toyota'nın ABD genelindeki satışları ise yüzde 2 düşüşle 2,4 milyona indi.



"Emisyon skandalı" nedeniyle geçen yıl zor bir dönem geçiren Volkswagen'in satışları yüzde 8 azalarak en büyük düşüşü kaydetti.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Otomobil  Satışları  Rekor  Kırdı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER