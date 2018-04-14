Otomobil Sürüye Daldı, Telef Olan Koyunları Vatandaşlar Yoldan Topladı
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Otomobil sürüye daldı, telef olan koyunları vatandaşlar yoldan topladı

OTOMOBİL SÜRÜYE DALDI, TELEF OLAN KOYUNLARI VATANDAŞLAR YOLDAN TOPLADI

Afyonkarahisar'da yolun karşısına geçen koyun sürüsüne otomobil çarptı. Telef olan 18 koyunu vatandaşlar tek tek toplayıp yoldan kaldırdı.

Tarih : 14 Nisan 2018, 23:40
Puan Ver : Otomobil Sürüye Daldı, Telef Olan Koyunları Vatandaşlar Yoldan Topladı(10/10)6

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde otomobilin çarptığı sürüdeki 18 koyun telef oldu.

YOLUN KARŞISINA GEÇEN SÜRÜYE ÇARPTI

Onur Çekiç idaresindeki 03 HC 923 plakalı otomobil, Emirdağ- Çifteler karayolunun 5. kilometresinde yolun karşısına geçmeye çalışan Çınar Durusu'ya ait koyun sürüsüne çarptı.

VATANDAŞLAR YOL KENARINDAN KOYUN TOPLADI

Kazada, sürüdeki 18 koyun telef oldu. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan koyunlar, vatandaşlar tarafından yol kenarına alındı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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