OTOMOBİL SÜRÜYE DALDI, TELEF OLAN KOYUNLARI VATANDAŞLAR YOLDAN TOPLADI
Afyonkarahisar'da yolun karşısına geçen koyun sürüsüne otomobil çarptı. Telef olan 18 koyunu vatandaşlar tek tek toplayıp yoldan kaldırdı.
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde otomobilin çarptığı sürüdeki 18 koyun telef oldu.
YOLUN KARŞISINA GEÇEN SÜRÜYE ÇARPTI
Onur Çekiç idaresindeki 03 HC 923 plakalı otomobil, Emirdağ- Çifteler karayolunun 5. kilometresinde yolun karşısına geçmeye çalışan Çınar Durusu'ya ait koyun sürüsüne çarptı.
VATANDAŞLAR YOL KENARINDAN KOYUN TOPLADI
Kazada, sürüdeki 18 koyun telef oldu. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan koyunlar, vatandaşlar tarafından yol kenarına alındı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar