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otomobil tırın altına girdi : 6 yaralı

OTOMOBİL TIRIN ALTINA GİRDİ : 6 YARALI

Çorum'un Sungurlu ilçesinde buz tutan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil tıra arkadan çarptı.

Tarih : 27 Ocak 2017, 11:29
Puan Ver : Otomobil Tırın Altına Girdi : 6 Yaralı(7/10)7


Çorum'un Sungurlu ilçesinde buz tutan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil tıra arkadan çarptı. Kazada 6 kişi yaralandı.



Kaza, Sungurlu-Kırıkkale karayolunun 14'üncü kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ankara istikametinden Sungurlu istikametine seyir halinde olan T.Ö. (35) yönetimindeki 06 MCU 42 plakalı otomobil, buzlanmış yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önünde seyreden B.U. (46) yönetimindeki 19 RF 314 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada otomobil hurdaya dönerken, her iki sürücü ile otomobilde yolcu olarak B.Ö. (22), Ş.T. (19), Z.Ş. (38) ve M.Ö. (32) yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralılar, kısa sürede olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



 



kaynak:haberler








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