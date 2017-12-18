Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), bu yılın Ocak-Kasım dönemine ait üretim, ihracat ve pazar verilerini açıkladı. Açıklanan rakamlara göre Aralık ayına rekorlarla giren Türkiye otomotiv sanayi, otomobil üretiminde ilk 11 ayda tarihinde ilk kez 1 milyon barajını aşarken, toplam otomotiv üretimi ve ihracatı ise yıl bitmeden 2016 yılı rakamlarını geride bıraktı ve tüm zamanların rekorunu kırdı.

OTOMOBİL ÜRETİMİ YÜZDE 24 YÜKSELDİ

OSD verilerine göre, 2017 yılı Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam üretim yüzde 16, otomobil üretimi ise yüzde 24 oranında arttı. Bu dönemde, toplam üretim 1 milyon 544 bin adete çıkarken, otomobil üretimi ise 1 milyon 48 bin adet düzeyinde gerçekleşti. Aynı dönemde ticari araç grubunda üretim yüzde 2, hafif ticari araç grubu yüzde 1, ağır ticari araç grubunda ise yüzde 18 oranında artış yaşandı. Baz etkisi dikkate alınarak yapılan değerlendirmede, ağır ticari araç grubunda son 2 yılda pazarda yaşanan yüzde 45 seviyesindeki daralma sonucunda, 2015 yılı Ocak-Kasım dönemine göre üretimde yüzde 31 azalma gerçekleşti.

İÇ PAZAR DARALDI, İHRACAT ARTTI

OSD'nin açıkladığı 2017 yılı Ocak-Kasım dönemi verilerine göre, toplam otomotiv pazarı yüzde 3 oranında daralarak 840 bin adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, otomobil pazarı ise yüzde 4 oranında daraldı ve 623 bin adete geriledi. Aynı dönemde, toplam otomotiv ihracatı dolar bazında yüzde 21, avro bazında ise yüzde 20 oranında artış gösterdi. Bu yılın Ocak-Kasım döneminde toplam otomotiv ihracatı 26.5 milyar dolar olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 49 artarak 10.8 milyar dolar seviyesine ulaştı. Avro bazına bakıldığında ise otomobil ihracatı yüzde 48 artarak 9.6 milyar avro seviyesine yükseldi.

1.2 MİLYON ADET İHRACAT YAPILDI

İthalat Türk otomotiv pazar payının 2017 yılı Ocak-Kasım döneminde yüzde 70 olarak gerçekleşti. 2017 yılı Ocak-Kasım döneminde geçen yıla göre toplam otomobil satışları yüzde 4 ve ithal otomobil satışları yüzde 11 azalırken, yerli otomobil satışları yüzde 17 oranında arttı. Hafif ticaride ise ithalatın pazar payı yüzde 48 olarak gerçekleşti. Bu dönemde toplam hafif ticari araç satışları yüzde 2 , yerli hafif ticari araç satışları yüzde 2 ve ithal hafif ticari araç satışları yüzde 3 oranlarında arttı. Son 10 yıllık ortalamalara göre 2017 yılı Ocak-Kasım döneminde toplam pazar yüzde 25, otomobil pazarı yüzde 36, hafif ticari araç pazarı yüzde 7 artarken; ağır ticari araç pazarı yüzde 35 oranında düşüş gösterdi. 2017 yılı Ocak-Kasım döneminde 844 bin adedi otomobil olmak üzere, toplam üretimin yüzde 79'unu oluşturan 1 milyon 216 bin adet taşıt ihraç edildi. Kaynak: Yeni Şafak

Kaynak: haberinburada