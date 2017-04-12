

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) açıklamasına göre, ocak-mart döneminde toplam otomotiv üretimi 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 23, Otomobil üretimi ise yüzde 44 arttı. Ocak-mart döneminde, toplam otomotiv üretimi 424 bin, otomobil üretimi ise 300 bin düzeyinde gerçekleşti.







2017 yılı ocak-mart döneminde toplam pazar yüzde 8 daralarak 160 bin adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde otomobil pazarı ise yüzde 9 daralarak 116 bine geriledi.







kaynak:milliyet