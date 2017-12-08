OTOMOBİL VE BİSİKLET KARIŞIMI TUHAF ARAÇ İLGİ ÇEKİYOR
Pakistan'da, üzerine bir otomobilin iskeleti oturtulmuş olan bisiklet benzeri araç vatandaşların ilgisini çekiyor.
Otomobil gibi gözüküyor ama değil. O aslında üzerine otomobil iskeleti oturtulmuş bir bisiklet.
İLGİ ÇEKİYOR
Bu ilginç görüntü, Pakistan'da çekildi. Görenlerin ilk bakışta otomobil sandığı bu araçsa, aslında sadece bir bisikletten ibaret. Görenlerin ilgisini çeken aracın hangi amaçla tasarlandığı ise bilinmiyor.
Kaynak: haberinburada
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