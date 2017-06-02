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otomobil ve hafif ticari araç pazarı 5 ayda yüzde 9 daraldı

OTOMOBİL VE HAFİF TİCARİ ARAÇ PAZARI 5 AYDA YÜZDE 9 DARALDI

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2017 yılının ilk 5 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,57 küçülerek 317 bin 500 olarak gerçekleşti.

Tarih : 02 Haziran 2017, 15:22
Puan Ver : Otomobil Ve Hafif Ticari Araç Pazarı 5 Ayda Yüzde 9 Daraldı(7/10)9


Otomotiv Distribütörleri Derneğinden (ODD) yapılan açıklamaya göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarında bu yılın ocak-mayıs döneminde yüzde 8,57 azalışla 317 bin 500 satış yapıldı. 2016'nın ilk 5 ayında pazarda 347 bin 277 araç satılmıştı.



Otomobil satışları, ilk 5 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,33 azalarak 239 bin 760 oldu. Geçen yıl aynı dönemde 267 bin 371 otomobil satışı yapılmıştı.



Hafif ticari araç pazarı ise ilk 5 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,71 azalarak 77 bin 740 seviyesinde gerçekleşti. 2016 yılının aynı döneminde 79 bin 906 hafif ticari araç satılmıştı.



TOPLAM PAZAR MAYISTA DA YÜZDE 9 KÜÇÜLDÜ



Mayıs ayında ise otomobil ve hafif ticari araç pazarı 85 bin 422'e geriledi. 93 bin 904 satış olan geçen yılın aynı ayı ile kıyaslandığında toplam pazar yüzde 9,03 daraldı.



Otomobil satışları mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,88 azaldı ve 65 bin 799 oldu. Geçen yıl mayısta 73 bin 832 otomobil satılmıştı.



Hafif ticari araç pazarı da mayısta yüzde 2,24 azaldı ve 19 bin 623 seviyesinde gerçekleşti. Geçen yıl aynı ayda 20 bin 72 hafif ticari araç satışı yapılmıştı.



 



kaynak:ahaber








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