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Otomobil, yola fırlayan eşeğe çarpıp su kanalına devrildi: 3 yaralı

OTOMOBİL, YOLA FIRLAYAN EŞEĞE ÇARPIP SU KANALINA DEVRİLDİ: 3 YARALI

Çorum'da otomobil, aniden karşısına çıkan eşeğe çarpıp su kanalına devrilince araçtaki 3 kişi yaralandı.

Tarih : 13 Mayıs 2018, 12:10
Puan Ver : Otomobil, Yola Fırlayan Eşeğe Çarpıp Su Kanalına Devrildi: 3 Yaralı(5/10)1

Çorum'un Osmancık ilçesinde aniden yola çıkan eşeğe çarpıp, su kanalına devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

OTOMOBİL ANİDEN ÇIKAN EŞEĞE ÇARPIP DEVRİLDİ

Kaza, gece saatlerinde İstanbul-Samsun D-100 karayolu Kalinsa köyü yakınlarında meydana geldi. Samsun yönüne giden H.B.B. yönetimindeki otomobil, aniden yola fırlayan eşe çarptı.

KANALA DEVRİLEN ARAÇTA 3 KİŞİ YARALANDI

Direksiyon kontrolünün kaybolduğu otomobil, yolun sağındaki yağmur suyu kanalına devrildi. Kazada sürücü H.B.B. ve yanındaki B.Y. ile E.I. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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