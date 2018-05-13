OTOMOBİL, YOLA FIRLAYAN EŞEĞE ÇARPIP SU KANALINA DEVRİLDİ: 3 YARALI
Çorum'da otomobil, aniden karşısına çıkan eşeğe çarpıp su kanalına devrilince araçtaki 3 kişi yaralandı.
Çorum'un Osmancık ilçesinde aniden yola çıkan eşeğe çarpıp, su kanalına devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
OTOMOBİL ANİDEN ÇIKAN EŞEĞE ÇARPIP DEVRİLDİ
Kaza, gece saatlerinde İstanbul-Samsun D-100 karayolu Kalinsa köyü yakınlarında meydana geldi. Samsun yönüne giden H.B.B. yönetimindeki otomobil, aniden yola fırlayan eşe çarptı.
KANALA DEVRİLEN ARAÇTA 3 KİŞİ YARALANDI
Direksiyon kontrolünün kaybolduğu otomobil, yolun sağındaki yağmur suyu kanalına devrildi. Kazada sürücü H.B.B. ve yanındaki B.Y. ile E.I. yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Kaynak: haberinburada
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