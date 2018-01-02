Vergi dilimlerini düşürecek düzenlemeyle otomobil alanların ÖTV'si 30 Aralık'a göre 5 ile 10 puan azaldı. Buna göre, ucuz otolarda 3 bin TL, pahalıda ise 13 bin TL daha az ÖTV ödenecek.

Dün Bakanlar Kurulu kararı ile otomobillerin Özel Tüketim Vergisi'ni (ÖTV) düzenleyen baz rakamlarda değişikliğe gidildi. Gazete Habertürk'ten Rahim Ak'ın haberine göre yapılan düzenleme ile ÖTV düzeyinin belirlendiği taban rakamlar yüzde 14 artırıldı. Böylece araçların vergisiz fiyatı arttığı için vergi dilimlerinin yükselmesine izin verilmedi. Bu düzenlemeyle kurdaki yükseliş sonucu baz fiyatı yükseldiği için vergi dilimi artan ve bir üst dilimden vergilenen birçok aracın satış fiyatı düştü. 30 Aralık'ta vergisiz fiyatı 46 bin lira olan araçlardan yüzde 50 ÖTV alınırken bu oran bugün yüzde 45'e inmiş olacak. Böylece bu aracı satın alanlar 2 bin 714 lira daha az vergi ödeyerek araç sahibi olacak.

PAHALI ARAÇTA 13 BİN TL İNDİRİM

Diğer yandan 30 Aralık'ta aynı aracı alanlar 2 bin 714 lira daha fazla vergi ödemiş olarak bir nevi acele ettiği için cezalandırılmış olacak. Otomobilin toplam yani vergili fiyatı 81 bin 420 liradan 78 bin 706 liraya inecek. Örneğin Fiat Egea Easy'de vergisiz 45 bin 423 lira olan fiyat 30 Aralık'ta vergi ile birlikte 80 bin 400 liraya çıkarken bugün fiyat 77 bin 720 lira civarına inecek. Fiyatı 40 bin liranın üstüne çıktığı için yüzde 50 ile vergilenen Renault Megane HB'de de fiyat 79 bin 900 liradan 77 bin 236 lira düzeyine düşecek.

Pahalı araçlarda baz rakamlar düşürülünce vergideki artış da arttı. Motor silindir hacmi 1.600 ile 2 bin cc arasında ve vergisiz fiyatı 114 bin lira olan aracın vergisi bugünden itibaren 13 bin 452 lira azaldı. Satış fiyatı da 282 bin 492 liradan 269 bin 40 liraya geriledi. Örnek olarak vergisiz fiyatı 77 bin 966 lira olan Volkswagen Golf 1.4 TSI'nin satış fiyatı böylece 147 bin 200 liradan 138 bin lira düzeyine gerileyecek.

Kaynak: haberinburada