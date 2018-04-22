Konya'da, park halinde duran otomobilde 4 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönünce silahlı olan kişi, öz kardeşini ve arabada bulunan arkadaşı ile imam nikahlı eşini vurdu.

Konya'da, park halindeki otomobildeki 4 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce silahını çıkaran adam, öz kardeşini ve arabada bulunan arkadaşı ile imam nikahlı karısını vurdu.

OTOMOBİLDEKİ 4 KİŞİ ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

Merkez Selçuklu ilçesinde bulunan Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu otoparkındaki otomobilde bulunan Fevzi A. ile kardeşi Sevgi A, Yaşar Telli ve imam nikahıyla birlikte yaşadığı Ceylan Polat arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı.

SİLAHINI ÇIKARIP KARDEŞİ VE ARKADAŞINA SIKTI

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Fevzi A, tabancayla Telli, Polat ve kardeşi Sevgi A'ya ateş ettikten sonra kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 2 KİŞİ AĞIR YARALANDI

Bir özel hastaneye kaldırılan yaralılardan Yaşar Telli, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer 2 ağır yaralının ise hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, olayda kullanılan tabancayı otomobilin içinde buldu. Polisin, şüpheli Fevzi A'nın yakalanması için başlattığı çalışma sürüyor.

Kaynak: haberinburada