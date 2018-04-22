OTOMOBİLİ BOZULUNCA TAMİRCİYİ TAVSİYE EDEN ARKADAŞININ KAFASINA SIKTI
Antalya'da tamir ettirdiği aracı kısa sürede bozulan galerici adam, tamirciyi tavsiye eden arkadaşını başından silahla vurdu. Ağır yaralanan adam, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Antalya'nın Kepez ilçesi Ahatlı Mahallesi Ahmet Hamdi Akseki Caddesi üzerindeki bir oto tamircisinde meydana gelen olayda galerici T. ismiyle bilinen şahıs, otomobilini yaptırmak için yine galericilik yapan Özkan Bozlak'ın (39) önerdiği tamirciye geldi. Tamir sonrası otomobil seyir halindeyken bozuldu. Bunun üzerine Bozlak'ı telefonla arayan T., Bozlak'la tartıştı. Telefonu kapatıp başka bir araçla tamirciye gelen T. isimli şahıs, iddiaya göre dükkanın içerisinde Bozlak'ın başına bir el ateş edip olay yerinden kaçtı.
HAYATINI KAYBETTİ
Çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ağır yaralanan ve kalbi duran Bozdak'ı hayata döndürmek için sağlık ekipleri uzun süre kalp masajı yaptı. Olay yerinde hayata döndürülen Bozlak, ambulansla götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdi.
KATİL ARANIYOR
Polis, tamirhane sahibi ile görgü tanıklarının ifadesine başvururken, olayı gerçekleştirdiği iddia edilen T. isimli şahsı arama çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: haberinburada
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