Trump'ın İran Kararına İlk Tepkiler! Sadece İki Ülke Destek Verdi
Trump, İran Kararını Verdi, İsrail Savaş Pozisyonu Aldı!
Trump'ın İran Kararına Beştepe'den İlk Yorum: Çatışmalara Yol Açabilir
Tüyler Ürperten Görüntü! 5 Kişilik Aileden Geriye 1 Torba Kemik Kaldı
Galatasaray'a Nagatomo Müjdesi!
Otomobilin Çarptığı 85 Yaşındaki Eski Rektör Hayatını Kaybetti
Serhat Akın'dan Bomba İtiraf: Rüştü Ve Ogün Temizkanoğlu Beni Dövdü
Putin'den Dolarla İlgili Ülkelere Radikal Çağrı!
Ortadoğu'da Kriz! Trump İran Kararını Canlı Yayında Duyurdu
Turizm Cenneti Hawaii'de Korkunç Manzara! Lavlar 35 Evi Yuttu
Olay İddia! Gençlerbirliği'nin Yıldızı 6 Ay Men Edilebilir
Ünlü Yıldız Dua Lipa Şampiyonlar Ligi Finalinde Yürek Hoplatacak!
Fransa, Abd Basınını Yalanladı: Bize Bilgi Verilmedi
Çaykur Rizespor, İbrahim Üzülmez İle Anlaşmaya Vardı
Türk Futbolunda Devrim! İşte Çevrim İçi Var'ın Uygulanacağı Maçlar
Ankara Valisi Numara Verip İş Adamlarını Uyardı!
Akhisarspor Taraftar Grubu Akigolar Ziraat Türkiye Kupası Finaline Gitmeme Kararı Aldı
Nevzat Aydın'dan Trabzonspor'a Büyük Bağış!
Trabzonspor'un Genç Yıldızlarına Avrupa'dan Çılgın Teklif!
Ysk, 'millet İttifakı' İle İlgili Kararını Verdi!

Otomobilin Çarptığı 85 Yaşındaki Eski Rektör Hayatını Kaybetti

OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI 85 YAŞINDAKİ ESKİ REKTÖR HAYATINI KAYBETTİ

Eski Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Namık Çevik'e karşıdan karşıya geçerken araba çarptı. 85 yaşındaki Çevik olay yerinde yaşamını yitirdi.

Tarih : 08 Mayıs 2018, 22:20
Puan Ver : Otomobilin Çarptığı 85 Yaşındaki Eski Rektör Hayatını Kaybetti(8/10)4

Eski Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Namık Çevik, İzmir Karşıyaka'da yolun karşısına geçmeye çalışırken bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

OTOMOBİL, 84 YAŞINDAKİ ÇEVİK'E ÇARPTI

Alınan bilgiye göre, Alihan Altun'un kullandığı 35 KE 7730 plakalı otomobil, Caher Dudayev Bulvarı'nda, banka şubesinden çıkarak yolun karşısına geçmeye çalışan 84 yaşındaki Çevik'e çarptı.

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulans ekibi, Namık Çevik'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Çevik'in cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

9 YIL REKTÖRLÜK YAPTI

Dokuz Eylül Üniversitesinde 1987-1996 yılları arasında rektörlük yapan Prof. Dr. Çevik, 2004'den bu yana ise Başkent Üniversitesi Zübeyde Hanım Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü görevini yürütüyordu.

Kazanın ardından şoka giren otomobil sürücüsü Altun ise Çiğli Bölge Eğitim Hastanesine kaldırıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Otomobilin  Çarptığı  85  Yaşındaki  Eski  Rektör  Hayatını  Kaybetti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER