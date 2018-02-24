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Otomobilin çarptığı yaya öldü; araçtakiler şoka girip bariyere baktı

OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYA ÖLDÜ; ARAÇTAKİLER ŞOKA GİRİP BARİYERE BAKTI

Konya'da yolun karşısına geçmeye çalışan talihsiz yaya, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Cesede bakamayan aile yan yana dizilip bariyerlere baktı.

Tarih : 24 Şubat 2018, 21:50
Puan Ver : Otomobilin Çarptığı Yaya Öldü; Araçtakiler Şoka Girip Bariyere Baktı(6/10)2

Konya'da yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Karabulut (44), otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Otomobildeki aile ise kaza sonrası büyük şok yaşadı. Cesede bakamayan genç kız, cesedin yanından geçerken yüzünü çantasıyla kapatması dikkat çekti.

YOLUN KARŞISINA GEÇECEKTİ, HAYATINI KAYBETTİ

Konya- Aksaray karayolunun 18'inci kilometresinde meydana gelen olyda, Fazıl Bülbül idaresindeki 34 EJ 5337 plakalı otomobil, yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Karabulut'a çarptı. Karabulut, çarpmanın şiddetiyle ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yapılan müdahale sonrasında Karabulut'un hayatını kaybettiğini tespit etti.

GENÇ KIZ BAKMAMAK İÇİN ÇANTAYLA YÜZÜNÜ KAPATTI

Fazıl Bülbül'ün otomobilde bulunan ailesi ise kaza sonrası büyük şok yaşadı. Cesede bakamayan genç kız, cesedin yanından geçerken yüzünü çantasıyla kapatması dikkat çekti. Fazıl Bülbül ise ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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