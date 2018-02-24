Konya'da yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Karabulut (44), otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Otomobildeki aile ise kaza sonrası büyük şok yaşadı. Cesede bakamayan genç kız, cesedin yanından geçerken yüzünü çantasıyla kapatması dikkat çekti.

YOLUN KARŞISINA GEÇECEKTİ, HAYATINI KAYBETTİ

Konya- Aksaray karayolunun 18'inci kilometresinde meydana gelen olyda, Fazıl Bülbül idaresindeki 34 EJ 5337 plakalı otomobil, yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Karabulut'a çarptı. Karabulut, çarpmanın şiddetiyle ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yapılan müdahale sonrasında Karabulut'un hayatını kaybettiğini tespit etti.

GENÇ KIZ BAKMAMAK İÇİN ÇANTAYLA YÜZÜNÜ KAPATTI

Fazıl Bülbül'ün otomobilde bulunan ailesi ise kaza sonrası büyük şok yaşadı. Cesede bakamayan genç kız, cesedin yanından geçerken yüzünü çantasıyla kapatması dikkat çekti. Fazıl Bülbül ise ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: haberinburada