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otomobiline 2 metrelik yılan girdi

OTOMOBİLİNE 2 METRELİK YILAN GİRDİ

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde bir işçi tarlada çalıştığı sırada otomobiline 2 metrelik yılan girdi. Uzun uğraşlar sonucu çıkardıkları yılanı yere çarparak öldürdüler...

Tarih : 19 Haziran 2017, 10:20
Puan Ver : Otomobiline 2 Metrelik Yılan Girdi(8/10)8


 Olay, öğleden sonra Hilvan'a bağlı İncirli Mahallesi'nde meydana geldi. Mercimek ekili tarlada çalıştığı sırada park ettiği otomobiline giren yılanı gören Mahmut Ogur, çevredekilere haber verdi. Otomobilin motor kısmına giren yılanı çıkarmak için uzun süre uğraşan Ogur ve yakınları, sonunda yılanı çıkarmayı başardı. Yaklaşık 2 metrelik yılanın büyüklüğü şaşkınlığa neden oldu.

  İsmi öğrenilemeyen bir kişi ise elindeki eldivenle çıkardığı yılanı yere çarparak öldürdü.



 



 



kaynak:milliyet








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