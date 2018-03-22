Ordu Devlet Hastanesinde Yangın Faciası! Hastalar Tahliye Ediliyor
Yönetmenin Kardeşini Bırakıp Başrol Oyuncusuna Aşık Olunca Kovuldu
Rus Takımı Zenit'in Yeni Stadı Göz Kamaştırıyor
İngiltere Dışişleri Bakanı: Putin, Dünya Kupasını Nazi Olimpiyatlarına Çevirecek
Çiftlik Bank'ın Kaçak Ceo'su, Şehidimizi De Dolandırmış
160 Sağır Ve Dilsiz Vatandaşı Kooperatif Kurma Bahanesiyle 11 Milyon Tl Dolandırdılar
Erdoğan'ın 11 Koruması Hakkında Abd'de Başlatılan Dava Düşürüldü
Okullar Tatil, Uçak Seferleri İptal! Abd'yi Kar Fırtınası Vurdu
Hilton Türkiye'de 4 Yeni Otel Açacak
Erdoğan, Trump İle Bugün Telefonda Görüşecek
Afrinli Kürt Amca: Ypg Biz Ne Çocuk Bıraktı Ne Namus
Afrin'de Pkk Elebaşları Köşeye Sıkıştı! Karayılan'ın Koruması Öldürüldü
Çiftlik Bank'ın Ceo'su Dondurma Fabrikası Açacakmış
Şirket Müdürü Ürettikleri Çelik Yeleği Kendi Üzerinde Test Etti
Real Madrid, Fenerbahçeli Ömer Faruk'u Gözüne Kestirdi
Ehliyeti Kaptırmak İstemeyen Alkollü Sürücü, Kaza Yapınca Yakalandı
Alaattin Çakıcı Liderliğindeki Suç Örgütüne Operasyon: 27 Gözaltı
Otomobilinin Ön Camına Havadan Korkuluk Demiri Düştü, Ölümden Döndü
Önce Sevdiği Kızın Ailesinden 3 Kişiyi Sonra Baba-Oğlu Katletti!
Polis İstanbul'daki Merkezini Bastı! İşte Lüks Villadan Çıkanlar

Otomobilinin Ön Camına Havadan Korkuluk Demiri Düştü, Ölümden Döndü

OTOMOBİLİNİN ÖN CAMINA HAVADAN KORKULUK DEMİRİ DÜŞTÜ, ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Karaman'da otomobilin çarptığı korkuluk demirinin parçası yerinden koparak alt geçitten geçmekte olan başka bir otomobilin ön camına düştü, sürücü kazayı ucuz atlattı.

Tarih : 22 Mart 2018, 09:50
Puan Ver : Otomobilinin Ön Camına Havadan Korkuluk Demiri Düştü, Ölümden Döndü(9/10)5

Cumhuriyet Mahallesindeki Ereğli Köprülü Kavşağında meydana gelen olayda Süleyman Kazanç yönetimindeki otomobil, seyir halindeyken, plakası tespit edilemeyen bir aracın sıkıştırması sonucu sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce köprünün korkuluk demirlerine sonra da önünde seyir halinde olan traktörün römorkuna arkadan çarparak durdu.

OTOMOBİLİNİN ÖN CAMINA KORKULUK DEMİRİ DÜŞTÜ

Kaza esnasında otomobilin çarptığı korkuluk demirinin bir parçası o sırada alt geçitten geçmekte olan Tolga Özbek'in kullandığı otomobilin ön camına düştü. Kopan korkuluk demirinin tam otomobilinin direksiyon kısmına düşmesi sebebiyle sürücü ölümden döndü. Yaşanan kazanın kısa sürede şokunu atlatan Özbek, korkuluk demirlerinin tekrar otomobilinin üzerine düşeceğini düşünerek aracını az ileride yolun sol şeridine çekerek durdu. Kaza anını trafik polisine anlatan Tolga Özbek, "Aracımla seyir halindeyken bir anda üst taraftan korkuluk demirlerinin düştüğünü gördüm ve sola kaçarak kurtardım. Ancak sonradan düşen demir parçasından kaçamadım ve demir ön cama düştü" dedi.

ALT GEÇİTTE ÜÇÜNCÜ KAZA MEYDANA GELDİ

Bu sırada alt geçide giren ve önünde seyreden araçların bir anda yavaşlamasıyla durmaya çalışan Yılmaz Göktaş'ın kullandığı otomobile ise arkadan gelmekte olan Muzaffer Arı idaresindeki 42 CCA 95 plakalı hafif ticari araç çarptı. Kazalar sebebiyle köprülü kavşağın üstü de altı da gidiş istikametlerine göre trafiğe kapandı. Kaza yerine gelen trafik ekipleri başka kazaların yaşanmaması için köprülü kavşakta tedbir aldı.

Kazalarla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Otomobilinin  Ön  Camına  Havadan  Korkuluk  Demiri  Düştü  Ölümden  Döndü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER