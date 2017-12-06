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Otomotiv devi, internetten satış için Alibaba ile anlaştı

OTOMOTİV DEVİ, İNTERNETTEN SATIŞ İÇİN ALİBABA İLE ANLAŞTI

Ford, Çin'de internetten otomobil satışı için Alibaba ile anlaşma imzalamaya hazırlanıyor.

Tarih : 06 Aralık 2017, 20:30
Puan Ver : Otomotiv Devi, İnternetten Satış İçin Alibaba İle Anlaştı(8/10)4

ABD'li otomotiv şirketi Ford'un Çin'de internetten otomobil satışı için Alibaba ile anlaşma imzalamaya hazırlandığı bildirildi. Anlaşma kapsamında Ford, Alibaba'nın online perakende satış birimi olan Tmall aracılığıyla Çin'deki müşterilere internetten doğrudan satış yapabilecek.

FORD'UN SATIŞLARI YÜZDE 5 DÜŞTÜ

Ford Başkanı Bill Ford Jr. ile CEO Jim Hackett'ın, yarın Hangzhou'da Alibaba yetkilileriyle bir araya geleceği ve yeni ortaklık için ön anlaşma imzalayacağı bildirildi. Ford'un yarın bu konuda bir açıklama yapacağı belirtilirken, Alibaba anlaşmayla ilgili bir açıklama yapmadı.

Bir kaynak, anlaşmayla Ford'un dünyanın en büyük otomotiv pazarlarından Çin'de daha fazla otomobil satışını hedeflediğini söyledi. Çin pazarında düşüş yaşayan Ford'un bu yılın ilk 10 ayındaki satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 düştü. Rakibi General Motors'un satışları ise yüzde 2,2 oranında arttı. (Reuters)


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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