Alman otomobil devi Volkswagen, Silikon Vadisi şirketlerinden Aurora ile sürücüsüz araç geliştirmek için anlaşmaya vardı.

Alman otomobil devi Volkswagen, Google'ın eski yöneticisi Chris Urmson'ın yöneticiliğini yaptığı Silikon Vadisi şirketlerinden Aurora ile sürücüsüz araç geliştirmek için anlaşmaya vardı.

TAKSİ FİLOSUNU 2021'DE YOLLARA ÇIKARACAK

Volkswagen'ın 2021 yılına kadar birçok şehirde sürücüsüz araçlardan oluşan taksi filosunu yollara çıkarmayı planladığı belirtiliyor. Şirketin bu amaçla bu yıl Aurora ile birlikte üreteceği test otomobilleri de görücüye çıkarması bekleniyor.

34 MİLYAR EURODAN FAZLA YATIRIM YAPACAK

Önümüzdeki beş yıl içerisinde sürücüsüz araçlara 34 milyar eurodan (154 milyar TL) fazla yatırım yapacağı ifade edilen otomobil devinin Aurora ile yaptığı anlaşmanın finansal detaylarına ise yer verilmedi.

Aurora geçtiğimiz günlerde Güney Koreli otomobil devi Hyundai ile de sürücüsüz araç konusunda bir anlaşama yapmıştı. (Uzman Para)

Kaynak: haberinburada