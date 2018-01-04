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Otomotiv Devi, Sürücüsüz Otomobil İçin Harekete Geçti
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Otomotiv devi, sürücüsüz otomobil için harekete geçti

OTOMOTİV DEVİ, SÜRÜCÜSÜZ OTOMOBİL İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Alman otomobil devi Volkswagen, Silikon Vadisi şirketlerinden Aurora ile sürücüsüz araç geliştirmek için anlaşmaya vardı.

Tarih : 04 Ocak 2018, 19:20
Puan Ver : Otomotiv Devi, Sürücüsüz Otomobil İçin Harekete Geçti(8/10)4

Alman otomobil devi Volkswagen, Google'ın eski yöneticisi Chris Urmson'ın yöneticiliğini yaptığı Silikon Vadisi şirketlerinden Aurora ile sürücüsüz araç geliştirmek için anlaşmaya vardı.

TAKSİ FİLOSUNU 2021'DE YOLLARA ÇIKARACAK

Volkswagen'ın 2021 yılına kadar birçok şehirde sürücüsüz araçlardan oluşan taksi filosunu yollara çıkarmayı planladığı belirtiliyor. Şirketin bu amaçla bu yıl Aurora ile birlikte üreteceği test otomobilleri de görücüye çıkarması bekleniyor.

34 MİLYAR EURODAN FAZLA YATIRIM YAPACAK

Önümüzdeki beş yıl içerisinde sürücüsüz araçlara 34 milyar eurodan (154 milyar TL) fazla yatırım yapacağı ifade edilen otomobil devinin Aurora ile yaptığı anlaşmanın finansal detaylarına ise yer verilmedi.

Aurora geçtiğimiz günlerde Güney Koreli otomobil devi Hyundai ile de sürücüsüz araç konusunda bir anlaşama yapmıştı. (Uzman Para)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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