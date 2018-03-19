UBER, geliştirdiği ve test ettiği otonom sürüş teknolojilerine talip olan Toyota'yla görüşmelere başladı.

UBER, geliştirdiği ve test ettiği otonom sürüş teknolojilerine talip olan otomobil üreticileriyle görüşmelere başladı. The Nikkei'nin haberine göre, geçtiğimiz hafta Uber ve Toyota yöneticileri, araç paylaşım şirketinin geliştirdiği otonom sürüş sistemini Toyota'nın yeni çıkacak bir minibüsüne yüklemek üzere görüşmelere başladılar.

TOYOTA GÖRÜŞMEYİ DOĞRULADI

Toyota, iki şirketin otonom sürüş teknolojileri konusunda fikir alışverişi yaptığını doğrularken, bu iş birliğini bir sonraki aşamaya taşıyıp taşımayacaklarının henüz daha kararlaştırılmadığının altını çizdi.

GOOGLE'IN ŞİRKETİYLE REKABETTE

UBER, sürücüsüz otomobil sistemleri alanında Google şirketlerinden Waymo ile sıkı bir rekabet halinde. Waymo, ABD'nin Phoenix kentinde ilk sürücüsüz taksi seferlerini başlatarak rakibine üstünlük sağlamış gibi görünüyor. Şirketin ayrıca sürücüsüz kamyonlar üzerinde çalıştığı ve yakın zamanda bir test sürüşü gerçekleştirmeyi planladığı da bilinen gelişmeler arasında.

BİRÇOK OTOMOBİL ŞİRKETİNE SATACAK

UBER, otonom sürüş teknolojilerini diğer otomobil üreticilerine de satmayı planlıyor. Toyota'nın ilgilendiği sistem, kameralardan, sensörlerden ve LiDAR'dan elde edilen verileri merkezi şekilde işleyebiliyor. Gazetenin haberine göre, Uber'in otonom sürüş teknolojisi her araca uygulanabilir şekilde tasarlanmış. Bu sayede herhangi bir otomobile otonom sürüş kabiliyetlerini kazandırabildiği belirtiliyor.

Kaynak: haberinburada