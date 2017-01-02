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otomotiv ihracatında hedef büyüdü

OTOMOTİV İHRACATINDA HEDEF BÜYÜDÜ

Hükümetin açıkladığı 2023 vizyonu ile belirlenen 500 milyar dolarlık ihracat hedefinde otomotiv sektörü büyük önem taşıyor.

Tarih : 02 Ocak 2017, 17:07
Puan Ver : Otomotiv İhracatında Hedef Büyüdü(10/10)12


Hükümetin açıkladığı 2023 vizyonu ile belirlenen 500 milyar dolarlık ihracat hedefinde otomotiv sektörü büyük önem taşıyor.



Hükümetin açıkladığı 2023 vizyonu ile belirlenen 500 milyar dolarlık ihracat hedefinde otomotiv sektörü büyük önem taşıyor. Sektörün 75 milyar dolarlık paya sahip olması amaçlanıyor. Yaklaşık 20 milyar dolarlık otomotiv ana ve yan sanayi ihracatı yapan Türkiye'de, otomotiv ihracatının 10 yılda yaklaşık 4 kat artırılması hedefleniyor.



3 MİLYON ADETLİK İHRACAT



Sektörün 2023 yılında yıllık 4 milyon üretim ve 3 milyon adet ihracat yapması hedefleniyor. 2023 yılında otomotiv endüstrisinin ihracat hedefinin 75 milyar dolara ulaşabilmesi için sektörün her yıl kesintisiz yüzde 14.3 seviyesinde büyümesi gerekiyor. Otomotiv sektörünün dünyadaki ticareti şu anda 1 trilyon dolar. 2023'te ise 3.1 trilyon dolar olacak. Türkiye'de de sektörün dünya ticaretinde şu anda 1.56 olan payı 2.40'a çıkacak. Yerli otomobil ise 2020 yılından önce yollarda olacak. Raporlara göre, yoğun rekabet nedeniyle motorlu taşıt aracı üreticileri arasında yaşanan birleşmeler artarak devam edecek. Her biri yılda yaklaşık 10 milyon adet kapasiteli en çok 5 üretici şirketin oluşacağı varsayılıyor. Üreticiler üretim alanlarını da gelişmekte olan ülkelere daha fazla kaydırarak bunun yerine tasarım, Ar-Ge, teknoloji ve satış sonrası hizmet gibi daha yüksek katma değer yaratan alanlarda yoğunlaşacak. Çin Halk Cumhuriyeti yeni üretim ve Ar-Ge potansiyeli ile sanayici ülkelere eklenecek. Aksam parça üretiminde de benzer oluşumlarla firma sayısı azalacak, bunlarla motorlu taşıt üreticileri daha organik ve uzun vadeli iş ortaklığı temeline dayanan bir yapılanmaya gidecek. Pazarlarda etkinlik daha çok Ar-Ge ile sağlanacak.



2023'TE 131.5 MİLYONA ULAŞACAK



Araştırma kuruluşu LMC Automotive'nin 2023 tahminlerine göre, dünya otomobil pazarı 104 milyon, hafif ticari araç pazarı 22.5 milyon, ağır ticari araç pazarı ise 5 milyon olacak. Toplam dünya otomotiv pazarının 131.5 milyon adet olacağı tahmin ediliyor. Arabalarla entegre olabilen teknolojiler olacak.








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