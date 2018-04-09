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Otoparkta Çatışma Çıktı, Yoldan Geçen Otobüsteki Yolcular Dehşeti Yaşadı
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Otoparkta Çatışma Çıktı, Yoldan Geçen Otobüsteki Yolcular Dehşeti Yaşadı

OTOPARKTA ÇATIŞMA ÇIKTI, YOLDAN GEÇEN OTOBÜSTEKİ YOLCULAR DEHŞETİ YAŞADI

İstanbul Bağcılar'da bir araçla otoparka gelen kişiler ateş açtı. Çatışma esnasında yoldan geçen yolcu dolu otobüste yaşanan panik anları kameraya yansıdı.

Tarih : 09 Nisan 2018, 10:30
Puan Ver : Otoparkta Çatışma Çıktı, Yoldan Geçen Otobüsteki Yolcular Dehşeti Yaşadı(5/10)1

İstanbul Bağcılar'da bir araçla otoparka gelen kişiler ateş açtı. Otoparktakilerin de karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı.

ARALARINDA HUSUMET VARDI

Olay, Göztepe Mahallesi, 2352 sokakta saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında bir süredir husumet olduğu iddia edilen iki gruptan biri otoparka araçla geldi. Otoparkta başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine silahlar ateşlendi. Çatışmada M.A,M.A,M.G.,M.G yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla yakında bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Saldırıda otoparkta bulunan Murat G. tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, aynı aileden olan M.G.'nin ise durumunu iyi olduğu öğrenildi. Diğer yaralılar M.A,M.A.'nın da hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

SOKAKTA ONLARCA BOŞ KOVAN BULUNDU

Saldırıdan sonra polis, olay yerine şerit çekerek delil aradı. Otoparka gelen olay yeri inceleme ekipleri sokakta ve otoparkta onlarca adet boş kovan buldu.

OTOBÜSTE YAŞANAN PANİK ANI KAMERADA

Çatışma sırasında bir halk otobüsü de yoldan geçiyordu. Çatışma sırasında yolcular panikle çömelirken, panik anları kameraya yansıdı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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