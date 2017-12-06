OTOPARKTA YER KAVGASINA TUTUŞAN İKİ SÜRÜCÜ, BİR ANDA ÖPÜŞMEYE BAŞLADI
İtalya'nın Torino kentinte, bir güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, otoparkta yer kavgasına tutuşan iki sürücü, izleyenleri şaşkınlığa uğrattı. Önce sözlü bir şekilde başlayan tartışma daha sonra itişmeye döndü. İki adamın arasındaki gerginliğin arttığı anlarda birden işin şekli değişti. İkilinin öpüşmeye başlamasıyla kavga sona ererken, otoparkın güvenlik kamerası tarafondan kaydedilen görüntüler şehirde oldukça ses getirdi.
Kaynak: haberinburada
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