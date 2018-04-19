OTOSTOPLA BİNDİĞİ OTOMOBİL GENÇ KADININ SONU OLDU
Bolu'da D-100 yolunda kamyona arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Kazada ölen genç kadının otostop çekerek otomobile bindiği öğrenildi.
Bolu'nun Yeniçağa İlçesi'nde D-100 yolunda kamyona arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Kazada yaşamını yitiren Nusrettin İnanoğlu'nun(35) otostop çekerek otomobile bindiği öğrenildi.
OTOMOBİL KAMYONA ARKADAN ÇARPTI
D-100 Karayolu'nun Yeniçağa Şahnalar Köyü mevkiinde meydana gelen olayda Ankara istikametine giden Ceylan Bayar yönetimindeki otomobil, Mevlüt Öztürk idaresindeki kamyona arkadan çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Ceylan Bayar ile birlikte araçta bulunan İdris İş ve Muharrem Gündoğdu yaralandı.
OTOSTOPLA OTOMOBİLE BİNEN KADIN ÖLDÜ
Güzergah üzerindeki Gerede'ye gitmek için otostopla otomobile binen Nusrettin İnanoğlu ise oturduğu arka koltukta yaşamını yitirdi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırıldı. İnanoğlu'nun cesedi ise Cumhuriyet Savcısı'nın incelemelerinin ardından ilçedeki hastanenin morguna götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: haberinburada
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