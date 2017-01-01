Yarın Hangi İllerde Okullar Tatil Olacak ?
Diyarbakır'da İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Saldırı!
Lenovo P2 Batarya Rekorunu Kırmaya Devam Ediyor
Seven Knights'a Klahan Geldi
Yılın Oyunları Playstore'da Açıklandı
World Of Van Helsing: Deathtrap Xbox One İçin Çıktı
2016 Yılına Damgasını Vurmuş Gelişmeler
Otoyol Yüzde 15, Boğaz Köprüleri Yüzde 48 Zamlandı
45 Yaş Altı Çalışanlara Bes'e Otomatik Katılım Başladı
2017 Milli Piyango Çekiliş Sonuçları: Bilet Sorgulama
Şehit Olan Polisin Kimliği Belli Oldu!
Reina'ya Silahlı Saldırı: 39 Kişi Hayatını Kaybetti, 65 Yaralı
Zorunlu Kış Lastiğinde Zamlı Tarife Yarın Başlıyor
Fikret Orman'dan Yeni Yıl Mesajı
Ve Ben Arfa Kararını Verdi! 'iki Türk Takımı...'
Enerji Bakalığı'ndan Elektrik Kesintisi Açıklaması
Galatasaray'a Bir Şok Da Cavanda'dan!
Ankara'da Eylem Hazırlığındaki 8 Terörist Yakalandı
Esad: Suriye'nin İnsani Yardımlara İhtiyacı Yok
Mehmetçik Anlamlı Destek İçin Böyle Teşekkür Etti

otoyol yüzde 15, boğaz köprüleri yüzde 48 zamlandı

OTOYOL YÜZDE 15, BOĞAZ KÖPRÜLERİ YÜZDE 48 ZAMLANDI

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 1 Ocak 2017'den itibaren otoyolları geçişleri yüzde 15, Boğaz köprüleri geçişlere ise yüzde 48 oranında arttırıldı.

Tarih : 01 Ocak 2017, 16:51
Puan Ver : Otoyol Yüzde 15, Boğaz Köprüleri Yüzde 48 Zamlandı(7/10)6


Karayolları Genel Müdürlüğü yaptığı yazılı açıklamada, yeni yılda otoyollar ve köprü ücretlerinde yapılan düzenlemeyi kamuoyuyla paylaştı. Yapılan açıklama şöyle: " Daha ekonomik, güvenli ve daha kısa sürede ulaşım imkanı sağlayan erişime kontrollü otoyolların; yapım, bakım ve işletme maliyetleri diğer karayolu ulaşım sistemlerine göre daha yüksektir.



Boğaz köprülerine büyük bakım onarımın yapılması, işçilik ve malzeme fiyatlarındaki artışlar ve bakım-işletme maliyetindeki yükselmeler ve 2017'deki tahmini ÜFE oranı da göz önüne alınarak, duyulan gereklilik üzerine ücretli hizmet veren otoyollarda 3 Ocak 2016'dan beri uygulanmakta olan geçiş ücretlerinde yeni bir düzenleme yapılmış, otoyol ücretleri ortalama yüzde 15, Boğaz köprüleri geçiş oranı ise ortalama yüzde 48 oranında arttırılmıştır. Motosikletler 6. Sınıf HGS abonesi olmak şartıyla 1. Sınıf ücretin yarısı ile otoyol ve Boğaz Köprüsü ücret toplama istasyonlarından geçiş yapmaya devam edecektir.



Buna göre otoyollarda en yakın mesafe geçiş ücreti 2.25 TL, en uzak mesafe ücreti 20 TL, Boğaz Köprüleri otomobil geçiş ücretleri ise 7 TL olarak belirlenmiştir" denildi.



Açıklamada Boğaz köprülerinde araç sınıfına göre geçiş ücretlerinin Karayolları Genel Müdürlüğü'nün internet sitesi www.kgm.gov.tr adresinden ayrıntılı bir şekilde yer aldığı da belirtildi.



KUZEY ÇEVRE OTOYOLU VE YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ YÜZDE 20



 



kaynak : milliyet








Etiketler: Otoyol  Yüzde  15  Boğaz  Köprüleri  Yüzde  48  Zamlandı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER