ABD'de otoyola çıkan timsaha çarparak kontrolden çıkan araçtaki anne ve iki çocuğu hayatını kaybetti.

ABD'nin Güney Carolina eyaletinde, otoyola çıkan timsaha çarparak kontrolden çıkan araçta bulunan bir anne ve iki çocuğu hayatını kaybetti.

ARAÇ ALEV ALDI

Orangeburg Bölgesi emniyet görevlisi Sean Fogle, 24 yaşındaki Amber Stanley'in kullandığı aracın, eyaletler arası otoyolda önce bir timsaha ardından bir ağaca çarparak alev aldığını söyledi.

Kazada, Stanley ile 4 ve 2 yaşlarındaki 2 çocuğu yaşamını yitirdi.

Kaynak: haberinburada