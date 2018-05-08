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Otoyola çıkan timsah bir aileyi yok etti!

OTOYOLA ÇIKAN TİMSAH BİR AİLEYİ YOK ETTİ!

ABD'de otoyola çıkan timsaha çarparak kontrolden çıkan araçtaki anne ve iki çocuğu hayatını kaybetti.

Tarih : 08 Mayıs 2018, 15:30
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ABD'nin Güney Carolina eyaletinde, otoyola çıkan timsaha çarparak kontrolden çıkan araçta bulunan bir anne ve iki çocuğu hayatını kaybetti.

ARAÇ ALEV ALDI

Orangeburg Bölgesi emniyet görevlisi Sean Fogle, 24 yaşındaki Amber Stanley'in kullandığı aracın, eyaletler arası otoyolda önce bir timsaha ardından bir ağaca çarparak alev aldığını söyledi.

Kazada, Stanley ile 4 ve 2 yaşlarındaki 2 çocuğu yaşamını yitirdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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