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Otoyolda büyük heyelan! İstanbul yönü trafiğe kapandı

OTOYOLDA BÜYÜK HEYELAN! İSTANBUL YÖNÜ TRAFİĞE KAPANDI

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun, Bursa çıkışında meydana gelen heyelan nedeniyle İstanbul istikametinde Gemlik'e kadar olan bölümü trafiğe kapatıldı.

Tarih : 28 Şubat 2018, 20:40
Puan Ver : Otoyolda Büyük Heyelan! İstanbul Yönü Trafiğe Kapandı(7/10)3

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun, Bursa çıkışında meydana gelen heyelan nedeniyle İstanbul istikametinde Gemlik'e kadar olan bölümü trafiğe kapatıldı.

BURSA-GEMLİK ARASINDAKİ BÖLÜM TAMAMEN TRAFİĞE KAPANDI

Alınan bilgiye göre, etkili olan yağış nedeniyle Gebze-Orhangazi-İstanbul Otoyolu'nun Bursa gişeleri ile Gemlik ilçesinin Kurtul mahallesi arasındaki toprak alanda heyelan meydana geldi.

Kayan toprağın İstanbul istikametindeki 3 şeritli yolun 2 şeridini kapatması nedeniyle otoyolun Bursa-Gemlik arasındaki bölümü trafiğe kapatıldı.

ÇALIŞMALAR YARINA KADAR SÜRECEK

Bölgeye sevk edilen Karayolları Kamu Özel Sektör Ortaklığı Bölge Müdürlüğü ekiplerinin başlattığı çalışmaların yarına kadar süreceği öğrenildi.

Gemlik'e kadar ulaşım, eski Bursa-Yalova karayolundan sağlanıyor.

Osmangazi Köprüsü'ne ulaşmak isteyenler, Gemlik gişelerinden tekrar otoyola dahil olarak yoluna devam edebilecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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