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Otoyolda önce kurşun yağmuruna tutuldu sonra benzin dökülüp yakıldı

OTOYOLDA ÖNCE KURŞUN YAĞMURUNA TUTULDU SONRA BENZİN DÖKÜLÜP YAKILDI

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde otoyolda durdurulan otomobildeki talihsiz adam kurşun yağmuruna tutuldu. Geride iz bırakmamak için benzin döküp yakıldı.

Tarih : 02 Mart 2018, 19:20
Puan Ver : Otoyolda Önce Kurşun Yağmuruna Tutuldu Sonra Benzin Dökülüp Yakıldı(7/10)3

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, otoyolda durdurdukları otomobildeki Selim Karadağ'ı (44) tabancayla öldürüp, aracı ateşe verdikten sonra kaçtı. Karadağ'ın cesedi, itfaiye tarafından araçtan çıkarıldı.

OTOYOLDA DURDURUP KURŞUN YAĞMURUNA TUTTULAR

Birecik- Gaziantep otoyolunun 19'uncu kilometresinde meydana gelen kazada Selim Karadağ, otoyolda otomobiliyle ilerlerken, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından önü kesilerek durduruldu. Bu sırada kurşun yağmura tutulan Karadağ, başına isabet eden mermiyle olay yerinde öldü.

BENZİN DÖKÜP ATEŞE VERDİLER

Tabancalı saldırganlar, geride iz bırakmamak için Selim Karadağ'ın cesedinin bulunduğu otomobili, üzerine benzin döküp ateşe verdikten sonra kaçtı. Alev topuna dönen otomobili gören diğer araç sürücüleri, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

YANAN CESEDİ OTOMOBİLDEN ÇIKARDILAR

İhbarla olay yerine gelen ekipler, otomobildeki yangına müdahale edip alevleri söndürdü. Araç içerisinde inceleme yapan ekipler, Selim Karadağ'ın cesedini buldu. Karadağ'ın cesedi, ekipler tarafından araçtan çıkarılıp otopsi için Birecik Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Selim Karadağ'ın ölüm haberini alan yakınları hastaneye akın etti. Jandarma, katil zanlısı ya da zanlılarının kimliklerinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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