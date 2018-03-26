OTOYOLDA ŞAŞIRTAN MANZARA! EMEKLEYEN BEBEK KORKU DOLU ANLAR YAŞATTI
Vietnam'da bir aracın kamerasına yansıyan görüntülerde emekleyerek karşıdan karşıya geçmeye çalışan bebek, sürücülerin dikkati sayesinde kıl payı kurtuldu.
Vietnam'ın Kuang Ninh eyaletinde bir bebeğin otoyola fırladığı anlar kameralara yansıdı. Emekleyerek karşıdan karşıya geçen bebek sürücülerin dikkati sayesinde ölümden son anda kurtuldu. Yaşanan olay bir araç kamerası tarafından kaydedildi.
SON ANDA KURTULDU
Otoyolda seyir halinde olan sürücü, hemen önünde bir kamyonun durduğunu görüyor ve yavaşlıyor. Daha sonra yolun ortasındaki bebeği fark eden sürücü hemen aracını durduruyor. Diğer araç sürücüleri de bebeği almak için hamle yaparken, yolun karşı tarafından gelen bir kadının bebeği kucağına alarak olay yerinden uzaklaştırdığı görülüyor.
(Mynet)
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Beşiktaş'ta Restoranda İki Grup Arasında Yaşanan Kavgada Döner Bıçağı Konuştu: 1 Yaralı
- Kuzey Kore'den Çin'e Gizemli Yolculuk! Kim De Trendeydi
- İbb'den Korkunç Kazaya İlişkin Açıklama: Bariyerleri Kaldırmışlar
- Sütbank'ın Sahibi İlk Kez Konuştu: Herkesin Hakkını Vereceğiz
- Alara'nın Sır İntiharının Ardından Öğretmeni Görevden Uzaklaştırıldı
EKONOMİ HABERLERİ
- 5 Yıllık Hasret Sona Erdi! Van Gölü Ekspresi Yeniden Tatvan'da
- Gece Yarısından Önce Depoları Doldurun! Pompaya Beklenen Zam Geldi
- Atık Parçalardan 4X4 Araç Üretti! 20 Bin Liraya Mal Oldu
- Youtube'dan Şaşırtan Uygulama! Kullanıcıları Reklama Boğacak
- Erdoğan İstemişti! Katar, Sevakin Limanı Projesini Finanse Edecek
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar