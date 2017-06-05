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otoyollara 'tek ceza' uygulaması geliyor

OTOYOLLARA 'TEK CEZA' UYGULAMASI GELİYOR

Vatandaşların trafikte sıklıkla yaşadığı sorunlardan birisi haline gelen, ve sürücülerin neredeyse bir dakika içinde üç ceza birden almasına neden olan sıkıntı sona eriyor.

Tarih : 05 Haziran 2017, 16:37
Puan Ver : Otoyollara 'tek Ceza' Uygulaması Geliyor(10/10)8


Intertraffic İstanbul Fuarı kapsamında TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Sözcüsü, Erzurum Milletvekili, Intertraffic İstanbul Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı moderatörlüğünde düzenlenen “Ulaşım Sistemlerinin Türkiye'deki Geleceği” başlıklı panelde konuşan Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Akdeniz, Temmuz ayında otoyollarda devreye girecek ortalama hız tespit sisteminde, birden fazla tespite tek ceza kesileceğini söyledi.



Gelen sorular üzerine sözlerine, vatandaşlardan gelen haklı tepkiler üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından geçtiğimiz yıl durdurulan Trafik Elektronik Denetleme Sistemi (TEDES)'ten bahsederek başlayan Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Akdeniz, “Gazetelere yansıyan konular vardı. Belediyelerin kurduğu sistemlerde bazı usul hataları oldu. Vatandaşın mağdur edildiği görüldü. Bakanımız tarafından müdahale edildi. Usul ve esaslar değişti. Şimdi kamu yararı esas alınarak yeniden işlemeye başlayacak” dedi.



 



kaynak:milliyet








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