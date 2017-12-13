Kent merkezleri ve trafiğin yoğun olduğu bölgelerde araçlardan kaynaklı oluşan gürültü kirliliğini önlemek için karayollarına ses perdeleri örülecek. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, yılda 3 milyondan fazla aracın geçtiği ana karayollarının belirlenerek gürültü durumuna ilişkin haritalar hazırlandığını ifade etti. Buna göre 8 bin 500 km karayolunda gürültü haritası hazırlanması gerektiğini vurgulayan Arslan, "Amacımız gürültü seviyesini yönetmelik kriterlerine uyumlu hale getirmek. Bu güne kadar 629 km karayolunun gürültü haritaları tamamlandı. 150 km muhtelif yollarda da çalışmalarımız devam ediyor" dedi. Bakan Arslan hayata geçirilecek gürültü perdesi projesi hakkında da açıklamalarda bulundu.

YOLLAR BÖLÜNDÜ

2002 yılı sonunda 6 bin 101 km olan bölünmüş yol uzunluğunu 2017'de 26 bin 37 km'ye çıkardıklarını belirten Arslan, bunların 9 bin 871 km'sinin bitümlü sıcak asfalt, 16 bin 166 km'sinin ise sathi kaplama olduğunu söyledi.

Bölünmüş yollarla birlikte yürütülen trafik güvenliği çalışmaları ile 2003-2017 yılları arasında bin 384 adet kaza kara noktası ve kaza potansiyeli yüksek kesimde iyileştirme çalışması yaptıklarını belirten Arslan, "Kazaların yaklaşık yüzde 70'inin meydana geldiği kavşakların trafik güvenliğini artırmak amacıyla ana koridorlarımız başta olmak üzere gerekli tüm düzenlemeleri yapıyoruz. Gelişmiş ülkelerde bulunan affeden yol uygulamalarını ülkemizde uygulamaya başladık" dedi.

Arslan, hız yönetimi, yolların geometrik standartlarının düzenlenmesi, oto korkuluklarda enerji sönümleyici sistemlerinin uygulanması, acil kaçış rampalarının affeden yol sistemlerinin başlıca uygulama alanı olduğunu ifade etti.

8 BİN 500 KM'NİN HARİTASI ÇIKARILACAK

8 bin 500 kilometre karayolunda gürültü haritası hazırlanması gerektiği bilgisini veren Arslan, "Amacımız gürültü seviyesini yönetmelik kriterlerine uyumlu hale getirmek. Bu güne kadar 629 km karayolunun gürültü haritaları tamamlandı. 150 km için ise çalışmalarımız sürüyor" dedi.

SES YUTUCU ASFALT YAPILACAK

Gürültü haritaları tamamlandıktan sonra belediyelerin koordinasyonunda eylem planı hazırlanacağını söyleyen Arslan, "Ses bariyerleri, ses yutucu asfalt kaplamalar ve yalıtım sağlayan peyzaj uygulamaları yapılacak" dedi.

3 MİLYON ARAÇ GEÇEN YOLLAR

Şu anda da vatandaşların konforu için gürültü perdeleri yaptıklarını kaydeden Arslan, "Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi Yönetmeliği'ne göre yılda 3 milyondan fazla aracın geçtiği karayollarımızda gürültü durumuyla ilgili haritalar hazırlanıyor" dedi. Kaynak: Sabah

Kaynak: haberinburada