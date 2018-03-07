Premier Lig takımlarından Everton'ın forvet hattında Cenk Tosun ile yarışan Oumar Niasse, kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada Cenk ile rekabetinin kulüp için iyi olduğunu belirtti.

"CENK İLE GİRDİĞİM REKABET..."

Son haftalarda teknik direktör Sam Allardyce tarafından Cenk Tosun yerine ilk 11'de şans alan Niasse, "Cenk'in takıma katılmasından dolayı çok memnunum. Onunla girdiğim rekabet, takım için iyi oluyor. Cenk çok iyi adam. Geldiğinden beri kendisini çok geliştirdi. Ligi ve İngiltere'yi öğreniyor. Çok iyi bir futbolcu. Attığı gollerle de öz güveni daha da artacak" dedi.

"TOSUN, BENİ DAHA İYİ YAPIYOR"

Milli futbolcu ile rekabet halinde olduklarını belirten Akhisarspor'un eski forveti Niasse, "Cenk, beni daha iyi oyuncu olmam konusunda itekliyor. Antrenmanlarda sürekli kendimizi daha iyi hale getirmek için çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"BEŞİKTAŞ'TAN TANIYORUM"

Cenk Tosun, Beşiktaş forması giyerken rakip olduklarını da kaydeden Senegalli golcü, "Beşiktaş'a karşı oynadığımda Cenk'in ne kadar iyi bir futbolcu olduğunu hatırlıyorum. Şimdi ise ikimiz de aynı takımdayız ve aynı kulübe yardımcı olmaya çalışıyoruz. 5 veya 10 dakika oynasam da elimden gelenin en iyisini yaparım. Hiç oynayamazsam antrenmanda daha çok çalışır forma şansı beklerim" sözlerini kullandı.

Kaynak: haberinburada