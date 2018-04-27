OY KULLANACAKLAR DİKKAT! LİSTELERİN ASKIYA ÇIKACAĞI TARİH BELLİ OLDU
Yurt İçi Seçmen Kütüğü askı listeleri 2 Mayıs saat 08.00'de askıya çıkacak, 12 Mayıs saat 17.00'de askıdan indirilecek. Kaynak: Resmi Gazete'de yayımlandı: Seçmen listeleri 2 Mayıs'ta askıda
Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), yırt içi ve yurt dışı seçmen kütüklerinin güncelleştirilmesi usul ve esaslarına ilişkin iki kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
SEÇMEN LİSTELERİ 2 MAYIS'TA ASKIYA ÇIKACAK
Mükerrer sayıda yayımlanan kararlara göre; Muhtarlık bölgesi askı listelerinin 2 Mayıs Çarşamba günü saat 08.00'de askıya çıkarılmasına ve 12 Mayıs Cumartesi günü saat 17.00'de askıdan indirilmesine karar verildi. Yurt Dışı Seçmen Kütüğünün ise 2 Mayıs Çarşamba günü Türkiye saati ile 08.00'de www.ysk.gov.tr adresinden ilan edileceği, 12 Mayıs Cumartesi günü Türkiye saati ile 17.00'de de ilanın sona erdirileceği belirtildi.
YURT DIŞINDA YAŞAYANLAR NE ZAMAN OY KULLANACAK?
Yurt Dışı Seçmen Kütüğü'ne kayıtlı seçmenlerin gümrük kapılarında 7 Haziran Perşembe'den 24 Haziran Pazar'a kadar, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması durumunda ise 30 Haziran Cumartesi'den 8 Temmuz Pazar'a kadar oy kullanabilecekleri belirtildi.
Kaynak: haberinburada
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