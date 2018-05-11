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Oy kullanacaklar dikkat! Yarın son gün

OY KULLANACAKLAR DİKKAT! YARIN SON GÜN

24 Haziran'da yapılacak seçimler için seçmen kütüğünde kaydı bulunmayanların yarın saat 17.00'ye kadar kayıt olması veya bilgilerini güncellemek için yurt içinde nüfus müdürlüklerine, yurt dışında temsilciliklere müracaat etmesi gerekiyor.

Tarih : 11 Mayıs 2018, 11:00
Puan Ver : Oy Kullanacaklar Dikkat! Yarın Son Gün(5/10)1

Seçmen kütüğünde kaydı bulunmayanların yarın saat 17.00'ye kadar kayıt olması veya bilgilerini güncellemek için yurt içinde nüfus müdürlüklerine, yurt dışında temsilciliklere müracaat etmesi gerekiyor.

YARIN SAAT 17.00'DA BİTİYOR

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için hazırladığı seçim takvimi işliyor. Buna göre, 2 Mayıs'ta askıya çıkan seçmen listeleri yarın askıdan iniyor. Seçmenler, yarın saat 17.00'ye kadar listeleri muhtarlıklar, YSK'nin internet sitesi ve YSK'nin mobil uygulamasıyla kontrol edebilecek.

YURT DIŞINDA TEMSİLCİLİKLERİNE BAŞVURMALARI GEREKİYOR

Bu kapsamda, seçmen kütüğüne kayıtlı olmayanların yarın saat 17.00'ye kadar kayıt yapması veya bilgilerini güncellemek için yurt içinde nüfus müdürlüklerine, yurt dışında temsilciliklere başvurması gerekiyor.

YARIN TAMAMLANACAK

Seyyar sandıklarda oy kullanabilmeleri için hastalığı ve engeli sebebiyle yatağa bağımlı seçmenlerin bir yakını tarafından engelli beyan formu ile ilçe seçim kurulu başkanlığına veya buraya gönderilmek üzere muhtarlığa yapacakları başvurular da 2 Mayıs'ta başlamıştı. Seyyar sandıklarda oy kullanabilmek için yapılacak başvurular da yarın tamamlanacak.

KİMLİKLERLE OY KULLANILACAK

Seçmenler, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı, Geçici Kimlik Belgesi, nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmi nitelikteki belgelerden biriyle oy kullanabilecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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