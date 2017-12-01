OYUN DİSİPLİNİ TRABZONSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ RIZA ÇALIMBAY'I MUTLU ETTİ
Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, BB Erzurumspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Beni en çok memnun eden oyun disiplini oldu" dedi.
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında TFF 1. Lig takımlarından BB Erzurumspor sahasında Trabzonspor'a 4-0 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası iki takım teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.
"LİG MAÇINA HAZIRLANIYORUZ"
Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, "4 büyüklerden bir takımı sahamızda ağırlamaktan mutlu olduk. Kazanabilirsek ikinci karşılaşmaya avantajlı gidebilirdik. İlk yarı daha çok pozisyonumuz oldu. Tecrübe farkı var. Trabzonspor'a çok rahat yaptığımız kişisel hatalardan dolayı mağlup olduk. Pazartesi oynayacağımız lig maçına hazırlanıyoruz. Trabzonspor'a başarılar diliyorum. Pazartesi oynayacağımız maç bizim için çok önemli olduğu için 9 oyuncuyu oynatmadım" diye konuştu.
"İKİNCİ MAÇI DA ALIP TURU GEÇECEĞİZ"
Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise, "İyi bir galibiyet aldık. İkinci maçı da alıp turu geçeceğiz. Bugün arkadaşlarımdan memnunum. Beni en çok memnun edende oyun disiplini oldu. Biz Erzurum takımını çok ciddiye aldık. Bütün tedbirleri aldık bunun için. Önümüzde Antalya maçı var ona iyi bir şekilde hazırlanacağız" diye konuştu.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Kediye İşkence Eden Asker Serbest Bırakıldı!
- Meclis Başkanı, Kılıçdaroğlu'nun İddialarıyla İlgili İlk Kez Konuştu
- Ak Parti'den Kılıçdaroğlu Kararı: Açıklayacağı Belgeler Gündemimizde Olmayacak
- Erzincan'dan Sonra Şimdi De Ankara! Kediyi Tekmeleyerek Uzaklaştırmaya Çalıştı
- İstanbul'u Kümülonimbus Sardı, Uçaklar Yakıt Kritiğine Girdi
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Ölü Olduklarını Düşünüyorlar! Çok Nadir Görülen Bir Hastalık: Yaşayan Ölü Sendromu
- Devrik Liderin Öldürüldüğü Yemen'de Orduya Acil Operasyon Talimatı
- İkizler, Brad Pitt'e Benzemek İçin Defalarca Ameliyat Masasına Yattı, 160 Bin Lira Harcadı
- Ayrıldığı Sevgilisinin Çıplak Fotoğraflarını Onun Adına Açtığı Hesapta Paylaştı
- Şehir Doldu, Yer Altına Katlı Mezarlıklar İnşa Ediyorlar
Bu Haberle İlgili Yorumlar