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Oyun disiplini Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ı mutlu etti

OYUN DİSİPLİNİ TRABZONSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ RIZA ÇALIMBAY'I MUTLU ETTİ

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, BB Erzurumspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Beni en çok memnun eden oyun disiplini oldu" dedi.

Tarih : 01 Aralık 2017, 03:30
Puan Ver : Oyun Disiplini Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ı Mutlu Etti(9/10)5

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında TFF 1. Lig takımlarından BB Erzurumspor sahasında Trabzonspor'a 4-0 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası iki takım teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

"LİG MAÇINA HAZIRLANIYORUZ"

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, "4 büyüklerden bir takımı sahamızda ağırlamaktan mutlu olduk. Kazanabilirsek ikinci karşılaşmaya avantajlı gidebilirdik. İlk yarı daha çok pozisyonumuz oldu. Tecrübe farkı var. Trabzonspor'a çok rahat yaptığımız kişisel hatalardan dolayı mağlup olduk. Pazartesi oynayacağımız lig maçına hazırlanıyoruz. Trabzonspor'a başarılar diliyorum. Pazartesi oynayacağımız maç bizim için çok önemli olduğu için 9 oyuncuyu oynatmadım" diye konuştu.

"İKİNCİ MAÇI DA ALIP TURU GEÇECEĞİZ"

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise, "İyi bir galibiyet aldık. İkinci maçı da alıp turu geçeceğiz. Bugün arkadaşlarımdan memnunum. Beni en çok memnun edende oyun disiplini oldu. Biz Erzurum takımını çok ciddiye aldık. Bütün tedbirleri aldık bunun için. Önümüzde Antalya maçı var ona iyi bir şekilde hazırlanacağız" diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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