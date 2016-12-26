Birçok alanda hareketli olmayı başaran oyun pazarı 2016 yılı içerisinde 94 milyar dolar gelir elde etti. Bu payda en büyük katkı ise mobil platformdan geliyor.



Birçok alanda hareketli olmayı başaran oyun pazarı 2016 yılı içerisinde 94 milyar dolar gelir elde etti. Bu payda en büyük katkı ise mobil platformdan geliyor.



Artık birçok kişi hangi şekilde olursa olsun oyun endüstrisine bir şekilde katkı yapmaya başlamış bulunuyor. Konsol, bilgisayar ve mobil dünyadan kazanç sağlayan oyun pazarı 100 milyar dolar kazanç sınırına oldukça yaklaştı. 2016 yılında sektörün kazancı 94 milyar dolar olarak belirlendi.



Superdata tarafından yayımlanan rapora göre PC oyunculuğu ise 36 milyar dolar gelir elde ederken bu rakamın 26 milyar dolar kısmını perakende bölümü oluştururken, 19 milyar dolar olan bölümü ise free-to-play çevrimiçi kısmından sağlanıyor. Mobil pazar ise 41 milyar dolar rakamını yakalamış durumda.



Veriler üzerinden konuşacak olursak oyun pazarının daha çok mobil yöne kaydığını söylemek yalan olmaz. Konsol ve PC pazarında oldukça iyi rakamlar getirse de, mobil kadar tatmin edici rakamlara ulaşamıyor.



En çok gelir sağlayan oyun olarak Mobil Strike göze çarpıyor. Oyun 1.3 milyar dolar geliri yakalamış durumda. Hemen arkasından Clash Royale ve Pokemon GO oyunları takip ediyor.



Free-to-play çevrimiçi PC kısmında ise gözümüze tahmin ettiğimiz üzere Riot tarafından desteklenen League of Legends çarpıyor. Aylık gelir 150 milyon dolar olarak gözüküyor. En büyük rakibi Dota ise sadece 23 milyon dolar seviyesinde.



Ücretli oyunlar kısmına bakacak olursak Overwatch, 896 milyon dolar ile liderlik koltuğunda kendisine yer bulmuş durumda. Son olarak konsol oyuncuları tarafında ise 6.6 milyar dolarlık bir harcama söz konusu.



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