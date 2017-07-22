Oyuncak Silahla Soyguna Geldi, Sandalyenin Gazabına Uğradı
Selahattin Demirtaş, Necmettin Öğretmeni Katleden Pkk'lıları Lanetledi
Darbenin Yıl Dönümü İlklere Sahhe Oldu! Namaza Duran Cemaat Hep Bir Ağızdan İstiklal Marşı Okudu
Çinliler Burak Yılmaz İçin 5 Milyon Euro İstedi, Trabzonspor Transferi Bitirmek Üzere
Bodrum'dan Kaçış El Yakıyor! Biletler 650 Tl'ye Fırladı
Galatasaray Twitter Hesabından 2 Gündür Çıt Çıkmıyor
Trafikte Fenalaşan Sürücünün İmdadına Belediye Başkanı Yetişti
Futbolu Bırakacak Denen Ibrahimovic, Bomba Gibi Dönüyor
Cezaevini Merak Edip 'hero' Tişörtü Giydi, Soluğu Gözaltında Aldı!
Türkiye Genelinde Trafik Denetlemesi: 5 Milyon Tl Ceza Kesildi
Antalyaspor'un Yıldızı Menez, Sakatlığı Nedeniyle Ülkesine Döndü, En Az 3 Ay Yok
Ronaldo Giydiği Tişörtle Hayatının Hatasını Yaptı
Devlet Bahçeli Yeni Tarzıyla Herkesi Şaşırttı!
Galatasaray, Ivan Strinic'i Kadrosuna Kattı
Östersunds Maçından Sonra Galatasaraylı Futbolcular Whatsapp'ta İçini Döktü
Kdv Sistemi Değişiyor! Öde Sonra Devletten Al Dönemi Bitiyor
Kudüs'te Sular Durulmuyor! Ölen Filistinlinin Cenazesini İsrail Polisinden Böyle Kaçırdılar
Babadan Son Görev! Eşref Kolçak, Oğlu Harun Kolçak'ın Tabutunu Omuzladı
Jandarma Terfi Kararnamesi Açıklandı! 3 General, 14 Albay Terfi Etti
Östersunds Faciasından Sonra Tudor Otelde Havuz Keyfi Yaptı

Oyuncak Silahla Soyguna Geldi, Sandalyenin Gazabına Uğradı

OYUNCAK SİLAHLA SOYGUNA GELDİ, SANDALYENİN GAZABINA UĞRADI

ABD'de, bir dükkanı elindeki bıçak ve oyuncak silahla soymaya kalkışan saldırgan, olaya tanık olan müşterinin sandalye darbeleriyle engellendi. Bıçaklanan saldırganın hayati tehlikesi sürüyor.

Tarih : 22 Temmuz 2017, 13:20
Puan Ver : Oyuncak Silahla Soyguna Geldi, Sandalyenin Gazabına Uğradı(9/10)5

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde, bir kahve dükkanına gelen kasklı soyguncu elindeki bıçak ve oyuncak olduğu öğrenilen silahla kasiyerden paraları istedi.

DAYANAMAYAN MÜŞTERİ SANDALYEYLE SALDIRIDI

Bu sırada dükkanda bulunan bir müşteri olaya müdahale ederek, soyguncunun kafasına sandalyeyle defalarca vurdu.

SOYGUNCU DA MÜŞTERİ DE BIÇAKLANDI

İkili kavga ederek yerde yuvarlanırken, müşteri de kasklı saldırgan da bıçaklandı.

SOYGUNCUNUN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Soyguna karşı koyan adamın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Soyguncunun ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Oyuncak  Silahla  Soyguna  Geldi  Sandalyenin  Gazabına  Uğradı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER