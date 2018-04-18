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Oyuncak Tabancayla Banka Soymaya Kalkan Hırsız: Kusura Bakmayın
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Oyuncak tabancayla banka soymaya kalkan hırsız: Kusura bakmayın

OYUNCAK TABANCAYLA BANKA SOYMAYA KALKAN HIRSIZ: KUSURA BAKMAYIN

Antalya'da 150 bin lira borcunu ödemek için boncuk atan tabancayla banka soymaya çalışan hırsız, polis tarafından yakalandı.

Tarih : 18 Nisan 2018, 16:50
Puan Ver : Oyuncak Tabancayla Banka Soymaya Kalkan Hırsız: Kusura Bakmayın(6/10)2

Antalya'da 150 bin lira borcunu ödemek için boncuk atan tabancayla banka soymaya çalışan Ali S. (39), polis tarafından yakalandı. Bankadan çıkarken güvenlik görevlisinden " Kusura bakmayın, rahatsız ettim" diyerek özür dileyen Ali S.'yi, soygun girişimini anlattığı eşinin de "De get lan" diyerek ciddiye almadığı ortaya çıktı.

MEMUR PARA VERMEYİNCE BANKADAN ÇIKTI

Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir banka şubesine geçen pazartesi günü giren şüpheli, tabancayla tehdit ettiği gişe memuruna bir poşet uzatarak, "Çocuğum hasta. İçini 100 bin lira ile doldur" diye tehdit etti. Memurun kendisine para vermemesi üzerine şüpheli, tabancayı güvenlik görevlisine doğrultarak şubeden çıktı. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelinin yürüdüğü güzergahtaki görüntüleri inceleyen polis, evini tespit ettikleri soygun girişiminde bulunan kişinin Ali S. olduğunu belirledi.

'KARGONUZ VAR' DENİLEREK EVE ÇAĞRILDI

Kargocu kıyafetiyle eve gelen polis ekibi, şüphelinin eşine 'Kargoyu sadece eşinize teslim edebiliriz' dedi. Eşinin durumu bildirmesi üzerine eve gelen Ali S., polis tarafından gözaltına alındı.

"KUSURA BAKMAYIN RAHATSIZ ETTİM"

Şüpheli Ali S.'nin, 150 bin lira borcunu ödeyemediği için bu yola başvurduğu, soygun girişimini boncuk atan oyuncak tabancayla yaptığı belirlendi. Ali S.'nin, gişe memurunun kendisini ciddiye almaması üzerine bankadan ayrılırken "Kusura bakmayın, rahatsız ettim" diyerek güvenlik görevlisinden özür dilediği ortaya çıktı.

EŞİ CİDDİYE ALMADI

Ali S.'nin eşine de banka soyma girişiminde bulunduğunu söylediği, ancak eşinin kendisine "De get lan" diye karşılık verdiği kaydedildi.

"BEN DE BİLSEM"

İfade işlemleri için emniyete götürülen Ali S., gazetecilerin "Bankayı neden soymaya kalkıştın?" sorusuna, "Ben de bilsem" karşılığını verdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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